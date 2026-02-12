Thu giữ hơn 614.600 thuốc lá điện tử, Hải quan siết chặt tuyến hàng quá cảnh

(TBTCO) - Trong giai đoạn 2023 - 2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, thu giữ hơn 614.600 sản phẩm thuốc lá điện tử có dấu hiệu vi phạm, qua đó, cho thấy thủ đoạn lợi dụng hàng quá cảnh để buôn lậu vẫn rất phức tạp.

Theo Cục Hải quan, sau khi Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục hàng hóa bị cấm, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ mặt hàng này trên tất cả các tuyến, địa bàn và loại hình có nguy cơ cao, đặc biệt là hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh.

Tang vật thiết bị thuốc lá điện tử do cơ quan hải quan phát hiện, thu giữ. Ảnh: CHQ

Thống kê tính riêng trong năm 2025, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ 376.577 sản phẩm thuốc lá điện tử. Tính chung giai đoạn 2023 - 2025, tổng số tang vật bị thu giữ lên tới 614.608 sản phẩm, phản ánh rõ xu hướng các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng đối với hàng quá cảnh để tổ chức buôn lậu qua biên giới.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều vụ việc quy mô lớn liên tiếp bị phát hiện tại các cửa khẩu trọng điểm.

Điển hình, tháng 12/2024, qua kiểm tra các lô hàng quá cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, lực lượng hải quan phát hiện trên 50.000 thuốc lá điện tử các loại cùng hàng nghìn hộp tinh dầu và nhiều sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đến tháng 11/2025, tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục bắt giữ 174.160 lọ tinh dầu, 5.600 thuốc lá điện tử và 400 thiết bị thuốc lá điện tử chưa có tinh dầu bị trà trộn trong các lô hàng quá cảnh.

Đáng chú ý, ngày 26/10/2025 và 28/10/2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) kiểm tra 2 tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Hợp Mạnh, đăng ký quá cảnh hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái về Cha Lo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử, 3.389 lọ tinh dầu cùng nhiều hàng hóa khác, tổng trị giá vi phạm trên 9 tỷ đồng. Vụ việc đã được Cục Hải quan khởi tố và chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra./.