(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn có thông tin về thời gian thông quan hàng hóa và xuất nhập cảnh hành khách tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết 2026. Bám sát thông báo này, hải quan bố trí lực lượng trực 24/7, tạo thuận lợi cho hoạt động thông thương, xuất nhập cảnh...

Từ ngày 19 đến 23/2, thông quan các lô hàng đăng ký trước

Trên cơ sở thông tin trao đổi với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết, phía Trung Quốc nghỉ Tết Bính Ngọ từ ngày 15 đến 23/2/2026, hoạt động thông quan chỉ thực hiện với các lô hàng đã đăng ký trước, trước khi trở lại bình thường từ ngày 24/2/2026.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh: HA

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn ban hành công văn cung cấp đầy đủ thông tin về lịch làm việc dịp Tết Bính Ngọ 2026 tới các cơ quan chức năng, lực lượng tại cửa khẩu và cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể, tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và các tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa, từ ngày 15/2 đến 18/2/2026, phía Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán. Từ ngày 19/2 đến 23/2/2026, hai bên chỉ thực hiện thông quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu đã đăng ký trước. Hoạt động thông quan hàng hóa sẽ trở lại bình thường từ ngày 24/2/2026.

Đối với hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị, từ ngày 15/2 đến 23/2/2026, việc làm thủ tục vẫn được duy trì nhưng khung giờ rút ngắn, từ 10h00 đến 15h00 (giờ Bắc Kinh), tương đương 9h00 đến 14h00 (giờ Hà Nội). Từ ngày 24/2/2026, hoạt động xuất nhập cảnh trở lại bình thường.

Tại cửa khẩu song phương Chi Ma, từ ngày 15/2 đến 23/2/2026 chỉ thực hiện thông quan hàng hóa đã đăng ký trước, sau đó khôi phục hoạt động bình thường từ ngày 24/2/2026. Riêng xuất nhập cảnh hành khách trong thời gian này cũng áp dụng khung giờ tương tự cửa khẩu Hữu Nghị.

Đối với cửa khẩu phụ Na Hình, phía Trung Quốc nghỉ Tết từ ngày 15/2 đến 23/2/2026, toàn bộ hoạt động thông quan tạm dừng và sẽ mở lại từ ngày 24/2/2026.

Việc công bố sớm lịch thông quan là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp điều tiết tiến độ giao nhận, hạn chế ùn ứ, phát sinh chi phí logistics trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nắm rõ lịch làm việc, chủ động kế hoạch đưa hàng lên cửa khẩu.

Hải quan khu vực VI trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026

Trong bối cảnh phía Trung Quốc nghỉ Tết từ ngày 15 đến 19/2/2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ động bố trí lực lượng trực 24/7 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm bảo đảm thông quan hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi cho hành khách qua lại biên giới trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026,

Theo thông báo của Ban Quản lý các khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động trong 5 ngày, từ 15/2 đến 19/2/2026. Đây là khoảng thời gian nhạy cảm, dễ phát sinh ùn ứ hàng hóa nếu không có phương án điều hành phù hợp.

Trước thực tế này, Chi cục Hải quan Khu vực VI đã chủ động xây dựng kế hoạch trực xuyên Tết tại tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng cán bộ, công chức được phân công trực 24/7, duy trì thông suốt các khâu nghiệp vụ hải quan, kịp thời tiếp nhận, xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt ưu tiên các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất trước, trong và sau Tết.

Đồng thời, đơn vị bố trí nhân lực, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, kho hàng để theo dõi sát tình hình lưu chuyển hàng hóa, chủ động trao đổi thông tin và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, hạn chế tối đa nguy cơ ách tắc.

Hải quan Khu vực VI cho biết, trọng tâm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 là bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra an toàn, nhanh chóng và hiệu quả, qua đó giảm chi phí chờ đợi cho doanh nghiệp, duy trì nhịp độ xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và phục vụ, lực lượng hải quan cũng sẵn sàng hỗ trợ hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh, góp phần bảo đảm hoạt động qua lại biên giới diễn ra thuận lợi trong cao điểm Tết.