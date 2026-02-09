(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, thực phẩm lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026.

Cục An toàn thực phẩm vừa có công văn về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian tới có nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra trong phạm vi cả nước, các loại thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn thường là các thực phẩm tươi sống, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nước đá, các loại thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm chế biến sẵn ăn ngay; nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức và phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa, thực phẩm trên thị trường dịp Tết, lễ hội Xuân 2026. Ảnh: TL.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm ở cả thời điểm trước, trong thời gian Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026;

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm đặc biệt là các biện pháp vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm để đảm bảo an toàn, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các địa phương có các biện pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống bệnh do virus Nipah.

Đặc biệt, cần tổ chức, triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối, siêu thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt, cá, rau, củ, quả, trà, mứt, bánh, kẹo, rượu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giải khát, nước đá; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào chất lượng, an toàn sản phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, nguyên liệu, phụ gia sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm.