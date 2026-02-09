Bộ Tài chính bãi bỏ một số thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, đánh giá hiệu quả tổ chức tín dụng

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2026/TT-BTC ngày 4/2/2026 bãi bỏ một số thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Có 6 thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2017/NĐ-CP, bao gồm:

Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Thông tư số 114/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 7/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 18/2018/TT-BTC ngày 12/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư số 19/2018/TT-BTC ngày 12/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Thông tư số 20/2018/TT-BTC ngày 12/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Bãi bỏ một số thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, đánh giá hiệu quả tổ chức tín dụng. Ảnh minh họa.

Tháng 6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2025/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2025) thay thế Nghị định số 93/2017/NĐ-CP.

Trong Nghị định số 135/2025/NĐ-CP đã đưa các nội dung quy định tại các thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 93/2017/NĐ-CP, có thể áp dụng được ngay sau khi Nghị định số 135/2025/NĐ-CP được ban hành, đồng nghĩa 06 thông tư hướng dẫn trên không còn cần thiết.

Việc ban hành Thông tư số 10/2026/TT-BTC nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật; theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch. Thông tư số 10/2026/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 21/3/2026.