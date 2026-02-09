Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng

(TBTCO) - Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiệm vụ tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch đối với 6 vùng: Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã ký Quyết định số 7/QĐ-HĐTĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Nội dung thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo quy định tại khoản 16 Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15. Ảnh minh họa

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ tập thể, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo kết quả biểu quyết bằng Phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại khoản 19 Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

Kết luận của Hội đồng thẩm định được thể hiện bằng báo cáo thẩm định và là căn cứ để cơ quan được giao lập điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định

Quyết định nêu rõ, phiên họp thẩm định được tiến hành khi có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng thẩm định, Ủy viên phản biện tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định, 2/3 số Ủy viên phản biện và đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định dự họp; đại diện cơ quan được giao lập điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng thẩm định biểu quyết, đánh giá bằng Phiếu đánh giá do Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị; chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia và nội dung biểu quyết bằng phiếu đánh giá trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định./.