Khuyến khích các tập đoàn lớn trong nước đầu tư đường sắt tốc độ cao

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 68/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (phiên họp thứ 6).

Đẩy nhanh dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thường trực Chính phủ chỉ đạo, đối với dự án thành phần 1 Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công Dự án thành phần 1 hoàn thành đúng tiến độ.

Về Dự án thành phần 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, tư vấn hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi chậm nhất trong tháng 3/2026, phê duyệt dự án vào tháng 7/2026, triển khai thi công một số hạng mục chính trong quý III/2026.

Về đàm phán vay vốn, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng đẩy nhanh khởi động đàm phán hiệp định vay vốn trong tháng 3/2026; đồng thời, cần chủ động tính toán huy động từ nhiều nguồn: vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch đầu tư trung hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ, nguồn tiết kiệm 5% chi đầu tư công năm 2026) và vốn vay.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác trước ngày 20/2/2026

Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực Chính phủ và các cơ quan hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 20/2/2026 để báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định; phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II/2026; tiếp tục nghiên cứu đánh giá các hình thức đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình lập Dự án, tiếp tục nghiên cứu các phương thức đầu tư nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Khẩn trương nghiên cứu, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị

Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Móng Cái - Quảng Ninh - Hải Phòng để kết nối giao thông và kinh tế, thúc đẩy du lịch và thương mại với phía Trung Quốc. Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản số 785/VPCP-CN ngày 23/1/2026, hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai theo đúng quy trình, thủ tục quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/2/2026.

Về các dự án đường sắt đô thị, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành của TP. Hồ Chí Minh; tuyến Nhổn - ga Hà Nội (đoạn ngầm), tuyến Văn Cao - Hòa Lạc, tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo của TP. Hà Nội; rà soát quy hoạch và phát triển tàu điện ngầm theo hướng "tiến sâu vào lòng đất", gắn với chương trình hành động của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.