(TBTCO) - Càng về những ngày cận Tết, nhu cầu sắm sửa dự báo tiếp tục tăng. Với hàng trăm gian hàng, đa dạng sản phẩm cùng loạt chương trình ưu đãi và biểu diễn nghệ thuật phong phú, Hội chợ Mùa Xuân đang góp phần tạo nên không khí rộn ràng, thúc đẩy tiêu dùng và mang lại sắc xuân sớm cho người dân Thủ đô.

"Săn" ưu đãi, thưởng thức nghệ thuật, chuẩn bị cho Tết đang đến gần

Bước sang ngày Chủ nhật, không khí tại Hội chợ Mùa Xuân trở nên sôi động hơn hẳn. Ngay đầu giờ mở cửa, các lối vào đã nhộn nhịp dòng người. Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để dạo hội chợ, lựa chọn thực phẩm, quà biếu, đặc sản vùng miền và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Càng gần Tết, tâm lý chuẩn bị chu đáo cho những ngày sum họp khiến sức mua tăng rõ rệt so với những ngày đầu hội chợ. Tại khu gian hàng đặc sản, nhiều sản phẩm OCOP và hàng địa phương thu hút đông khách.

Ngày Chủ nhật, không khí tại Hội chợ Mùa Xuân trở nên sôi động.

Anh Trần Bình Đồng đến từ Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát cho biết, các sản phẩm bò một nắng, thịt sấy, lạp xưởng của đơn vị đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, được kiểm định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu.

Theo doanh nghiệp, người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả mà đặt nặng yếu tố chất lượng, độ an toàn và uy tín thương hiệu. Vì vậy, tại hội chợ, doanh nghiệp mạnh dạn cho khách dùng thử sản phẩm với số lượng lớn để tạo niềm tin.

Ghi nhận trong buổi sáng Chủ nhật, nhiều khách từng mua tại hội chợ trước đã quay lại gian hàng để đặt thêm hàng phục vụ Tết hoặc làm quà biếu. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy hội chợ không chỉ là nơi bán lẻ ngắn hạn mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng tệp khách hàng trung thành.

Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều đơn vị kết hợp quảng bá qua mạng xã hội, livestream, nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, hình thức truyền thống tại hội chợ vẫn có lợi thế riêng khi người tiêu dùng được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, từ đó củng cố niềm tin và quyết định mua nhanh hơn.

Khu ẩm thực và đặc sản vùng miền là điểm dừng chân đông đúc của du khách.

Không khí mua sắm càng thêm sôi động nhờ loạt chương trình khuyến mại theo khung giờ. Từ 9h - 12h, gian hàng Công ty Cổ phần May Sài Đồng triển khai nhiều ưu đãi như bán sơ mi đồng giá 249.000 đồng; mua 2 sản phẩm nguyên giá tặng 1 áo polo; giảm giá 15 - 20% theo giá trị hóa đơn. Khu vực này thu hút đông khách lựa chọn trang phục mới cho dịp Tết.

Tại gian hàng đồ gỗ Woodsland và Tập đoàn gỗ Minh Long, các chương trình tặng quà, giảm giá đến 70% cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng có nhu cầu sắm sửa nội thất đầu năm.

Khu ẩm thực và đặc sản vùng miền là điểm dừng chân đông đúc trong suốt buổi sáng. Các chương trình trải nghiệm sản phẩm từ gạo ruộng rươi như chè lam, kẹo lạc, kẹo vừng… tạo sự tò mò và thích thú cho khách tham quan. Nhiều gia đình tranh thủ mua thêm bánh mứt, đặc sản làm quà biếu người thân.

Người dân tham gia các trò chơi dân gian tại hội chợ

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân còn mang đến không gian giải trí đa sắc màu. Buổi sáng, tại sảnh 7 diễn ra chương trình biểu diễn của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam với các ca khúc về mùa xuân, Hà Nội, thu hút đông khán giả theo dõi.

Buổi chiều và tối, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như quay khung nghệ thuật, dây bật, múa rối “Hoa thơm bướm lượn”, “Vui hội ngày mùa”… tạo điểm nhấn hấp dẫn cho trẻ em và các gia đình.

Việc kết hợp giữa mua sắm và thưởng thức nghệ thuật giúp hội chợ trở thành điểm đến cuối tuần lý tưởng. Nhiều gia đình cho biết, vừa tranh thủ mua sắm Tết, vừa cho con trẻ trải nghiệm không khí lễ hội, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Doanh nghiệp tìm cơ hội mở rộng thị trường

Không chỉ nhộn nhịp mua sắm, hội chợ còn là kênh xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.

Tại hội chợ, bà Hà Việt Nga, đại diện Công ty TNHH Làng Mướp cho biết, ý tưởng phát triển các sản phẩm từ sơ mướp xuất phát từ mong muốn gìn giữ nghề truyền thống của cha ông tại Đồng Tháp. Theo bà Nga, các sản phẩm từ sơ mướp của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản khoảng 10 năm nay, trong khi thị trường trong nước mới được phát triển khoảng 2 năm gần đây. Hiện sản phẩm đã có mặt tại một số siêu thị, cửa hàng bán lẻ và được nhiều khách sạn 5 sao như hệ thống Vin, Melia sử dụng trong phòng tắm cho khách.

Đại diện Công ty TNHH Làng Mướp thông tin thêm, giá sản phẩm dao động từ khoảng 19.000 đến 64.000 đồng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Trung bình mỗi sản phẩm có thể sử dụng khoảng 4 tháng trong điều kiện gia đình. Sản phẩm được xử lý bằng công nghệ sinh học chống mốc, chỉ cần treo khô sau khi sử dụng mà không cần phơi nắng.

“Thông qua hội chợ, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa các sản phẩm thân thiện với môi trường, gợi lại những giá trị tự nhiên quen thuộc gắn với ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Sơ mướp vốn là vật dụng giản dị trong đời sống sinh hoạt trước đây, nay được phục hồi và phát triển thành các sản phẩm tiêu dùng hiện đại, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với hệ sinh thái” - bà Nga bày tỏ.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, xu hướng tiêu dùng xanh, hạn chế rác thải nhựa đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có thể phân hủy sinh học như sơ mướp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp người dùng quay trở lại với những giá trị bền vững, gần gũi, tiết kiệm.

Trong dài hạn, doanh nghiệp hướng tới mở rộng thị trường trong nước, đưa các sản phẩm từ sơ mướp trở thành lựa chọn quen thuộc trong mỗi gia đình, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần quảng bá các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường của Việt Nam ra thế giới.

Không chỉ các sản phẩm thân thiện môi trường, nhiều mặt hàng gia dụng thiết thực cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tại hội chợ.

Bà Nông Thị Liệp, đại diện Công ty TNHH BGHOME Việt Nam cho biết, tại hội chợ, doanh nghiệp mang đến các dòng sản phẩm thớt gỗ phục vụ nhu cầu gia dụng. Sản phẩm được làm từ nhiều loại vật liệu như gỗ cao su, gỗ tếch, gỗ óc chó và gỗ tre.., với mức giá dao động từ khoảng 50.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy kích thước và chất liệu.

“Sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ với các đơn hàng số lượng lớn. Trong nước, doanh nghiệp chủ yếu bán hàng qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, TikTok, Facebook và mới bắt đầu tham gia các hội chợ để quảng bá trực tiếp tới người tiêu dùng” - bà Liệp thông tin.

Thông qua hội chợ, doanh nghiệp kỳ vọng không chỉ gia tăng doanh số bán hàng mà còn mở rộng mạng lưới phân phối, tìm kiếm thêm các đại lý, đối tác bán buôn để đưa sản phẩm tiếp cận nhiều thị trường hơn. Đây cũng được xem là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu chất lượng, mẫu mã sản phẩm tới người tiêu dùng, qua đó xây dựng niềm tin và nhận diện thương hiệu.