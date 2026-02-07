Loạt sự kiện nghệ thuật đặc sắc khuấy động Hội chợ Mùa Xuân 2026 ngày cuối tuần

(TBTCO) - Ngày 7/2, tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, khu vực sân khấu sảnh chính của Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Đông Anh, Hà Nội) diễn ra loạt hoạt động nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn.

"Bách Hoa bộ hành": Dấu ấn vàng son trên yên ngựa

Thu hút người dân tham quan hội chợ sáng ngày 7/2 là Chương trình diễu hành Việt Phục với chủ đề “Dáng Việt trên yên ngựa”, những bộ Việt phục ngày xuân xuất hiện duyên dáng trong cuộc diễu hành đặc biệt cùng ngựa, tái hiện vẻ đẹp hào hoa, trang nghiêm mà phóng khoáng của văn hoá Việt xuyên suốt các thế kỷ.

Điểm nhấn độc đáo của hoạt động chính là sự giao thoa ấn tượng giữa giá trị truyền thống và không gian hiện đại khi một nghi lễ văn hoá đậm bản sắc được tái hiện ngay trong khuôn viên trung tâm triển lãm hàng đầu Đông Nam Á.

Hình ảnh đoàn kỵ binh uy nghi dẫn đầu, theo sau là những tà áo dài tung bay giữa không gian kiến trúc hiện đại của VEC tạo nên một hiệu ứng thị giác mãn nhãn.

Hành trình diễu hành được thiết kế như một câu chuyện kể bằng hình ảnh. Khởi đầu từ Nhà Kim Quy với chương "Cùng Thiên mã khai hội Mùa Xuân", đoàn người và ngựa sẽ di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến không gian hội chợ thành một sàn catwalk độc đáo nhất từ trước đến nay.

Tại chặng "Khám phá Chợ Tết Xuyên Việt," du khách sẽ có cảm giác như đang lạc bước giữa một phiên chợ Tết xưa nhộn nhịp. Hành trình khép lại tại quảng trường với nghi thức "Mã Đáo Thành Công", gửi gắm lời chúc may mắn, thịnh vượng đầu năm đến tất cả khách tham quan.

Không sân khấu xa cách, không rào chắn cứng nhắc, "Bách Hoa bộ hành" mang đến một trải nghiệm tương tác trực tiếp đầy cảm xúc. Hơn 50 người mẫu, diễn viên trong những bộ cổ phục Việt được phục dựng công phu cùng nhau tái hiện vẻ đẹp vàng son của trang phục dân tộc của thời Nguyễn, đầu thế kỷ 20.

Đoàn diễu hành đã di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến chính không gian hội chợ thành sàn catwalk độc đáo nhất. Trong tiếng trống hội rộn ràng, hình ảnh những tà áo dài tung bay giữa không gian mua sắm hiện đại tạo nên sự giao thoa kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại.

Những bộ cổ phục Việt được phục dựng công phu cùng nhau tái hiện vẻ đẹp vàng son của trang phục dân tộc của thời Nguyễn.

Đại tiệc nghệ thuật: Từ xiếc kịch tính đến âm hưởng dân gian

Không chỉ có diễu hành, không gian Sảnh Trung tâm của hội chợ sẽ liên tục sáng đèn trong hai ngày cuối tuần với lịch trình biểu diễn dày đặc, quy tụ những đơn vị nghệ thuật hàng đầu quốc gia.

Ngày thứ Bảy (7/2) là sự bùng nổ của đa dạng loại hình. Buổi sáng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam khuấy động không khí bằng những màn trình diễn thót tim và khéo léo như thăng bằng trên con lăn, ảo thuật, đế vòng và các tiết mục hề vui nhộn, đặc biệt thu hút các khán giả nhí.

Buổi chiều, không gian lắng đọng lại với những giai điệu trữ tình về Hà Nội và mùa Xuân qua phần trình diễn của Nhà hát Tuổi trẻ.

Những ca khúc như "Nồng nàn Hà Nội," "Mùa xuân đầu tiên" hay các tiểu phẩm kịch nói duyên dáng sẽ mang đến những phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Đỉnh cao của ngày thứ Bảy là chương trình buổi tối của Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, đưa khán giả du ngoạn qua các vùng miền với những tiết mục đậm đà bản sắc như "Cái lý vùng cao", hát Then "Việt Bắc đẹp giàu" hay sự hùng tráng của "Đất nước vươn mình".

Từ văn hóa Phương Nam đến công nghệ tương lai

Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn ghi điểm bởi sự đa dạng trong các hoạt động trải nghiệm bên lề. Tại Sảnh Chính, không gian văn hóa Phương Nam được tái hiện sống động với chủ đề TP. Hồ Chí Minh như chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài, áo bà ba, hay tự tay thử sức làm gốm, đan lá dừa dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Bên cạnh đó, các tiết mục đờn ca tài tử đã mang đến không gian nghệ thuật gần gũi, đậm chất Nam Bộ. Âm thanh mộc mạc của đàn kìm, đàn tranh, đàn bầu hòa cùng giọng ca sâu lắng đã thu hút đông đảo khán giả dừng chân thưởng thức.

Nhiều người lớn tuổi bày tỏ sự sự yêu mến khi được nghe lại những làn điệu quen thuộc còn giới trẻ thì hào hứng trải nghiệm một loại hình nghệ thuật truyền thống ngay tại không gian hội chợ.

Không gian văn hóa Phương Nam được tái hiện sống động.

Đối lập với nét hoài cổ là khu vực công nghệ cao của KDI Education, nơi các bạn trẻ và em nhỏ có thể tương tác với cánh tay Robot, điều khiển Robot cơ năng và chụp ảnh check-in cùng những chú Chó Robot hiện đại. Ngoài ra, các hoạt động workshop như làm charm da thủ công, bói bài Tarot hay chụp ảnh phong cách báo cổ Đông Dương cũng là những điểm dừng chân thú vị không thể bỏ qua...

Với loạt hoạt động nghệ thuật sôi động, Hội chợ Mùa Xuân còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, giải trí phù hợp cho cả gia đình. Trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, người lớn tuổi thưởng thức nghệ thuật truyền thống, còn giới trẻ tìm thấy nhiều góc check-in và hoạt động tương tác mới mẻ.

Nhiều tiểu thương cho biết, lượng khách trong buổi sáng cuối tuần đã tăng lên so với ngày thường. Các chương trình nghệ thuật diễn ra liên tục đã kéo người dân đến tham quan, từ đó kích thích hoạt động mua sắm. Không khí mua bán nhộn nhịp lan tỏa khắp các khu vực, từ gian hàng ẩm thực đến khu sản phẩm OCPOP và hàng tiêu dùng.