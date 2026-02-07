Đà Nẵng kích hoạt nguồn lực đầu tư vào hạ tầng chiến lược

(TBTCO) - Thành phố Đà Nẵng đang dồn sức đầu tư hạ tầng chiến lược, không chỉ giúp kết nối các không gian phát triển, mà còn tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn mới.

Rót vốn vào hạ tầng

Khi phần hạ tầng dùng chung của cảng Liên Chiểu về đích, Đà Nẵng lập tức khởi động chuỗi dự án giao thông chiến lược, đồng bộ hóa mạng lưới kết nối cảng biển này với Khu Thương mại tự do, qua đó hình thành trục động lực phát triển mới của thành phố

Mới đây, thành phố đã quyết định đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng những dự án giao thông trọng điểm. Cụ thể, Đà Nẵng đầu tư dự án Tuyến đường ven sông Cu Đê kết nối Khu Thương mại tự do, đoạn từ đường tránh Nam Hải Vân đến nút giao lên đường cao tốc Bắc Nam (tại phường Hải Vân), có tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng; tổng chiều dài khoảng 5,04 km, gồm 4 làn xe cơ giới… Song song, dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh nam Hải Vân đoạn từ nút giao thông Hòa Liên đến nút giao thông đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, cũng được đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 1.965 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng triển khai tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.650 tỷ đồng…

Những dự án này sẽ đảm bảo kết nối nhanh chóng cảng Liên Chiểu, Trung tâm Logistics, Khu thương mại tự do với các trục giao thông quốc gia và cao tốc Bắc - Nam; đồng thời, kết nối thông suốt với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Được bố trí tại 7 vị trí không liền kề, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, bao gồm các khu chức năng như sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh đó, đầu tư hạ tầng giao thông để kết nối các phân khu chức năng của Khu Thương mại tự do và cảng biển Liên Chiểu có ý nghĩa quan trọng cho động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng.

Dự án cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dung chung đã được hoàn thành.

Không những thế, thành phố Đà Nẵng cũng đang lựa chọn nhà đầu tư cho giai đoạn 2 của dự án Cảng Liên Chiểu. Hiện đã có 3 nhà đầu tư liên doanh với các tập đoàn vận tải và khai thác cảng hàng đầu thế giới nộp hồ sơ tham gia đấu thầu thực hiện giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư dự kiến 45.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,7 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Hà Nam - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, sau sáp nhập, Thành phố có không gian mở rộng hơn 10 lần, có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, đầu tư phát triển hạ tầng chính là nhiệm vụ chiến lược của Thành phố.

Giai đoạn đến 2030, Đà Nẵng sẽ đầu tư những dự án hạ tầng “tỷ đô” để kết nối các vùng động lực phát triển. Trong đó cảng Hàng không Chu Lai đang được kêu gọi đầu tư, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD; trong đó Cảng hàng không Chu Lai là 3,3 tỷ USD, hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay là 6,7 tỷ USD. Cảng hàng không Chu Lai sẽ được chuyển đổi để trở thành “Thành phố sân bay” được tích hợp của trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp và đô thị. Trong đó phát triển khu Thương mại tự do gắn với sân bay; đô thị sân bay; công nghiệp – logistic và đồng bộ các khu chức năng thuộc tổng thể khu Kinh tế mở Chu Lai.

Đường sắt đô thị - dự án được ví như “xương sống” cũng đang được Đà Nẵng triển khai các thủ tục đầu tư. Đà Nẵng dự kiến triển khai đầu tư 3 đoạn tuyến đường sắt đô thị. Cụ thể, đoạn 1 sẽ kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng với Hội An, có chiều dài khoảng 24,7km MRT và 6,5km LRT, với tổng mức khoảng 47.700 tỷ đồng. Đoạn 2 sẽ kết nối Ga Đường sắt tốc độ cao quốc gia về Ga Đà Nẵng, với chiều dài khoảng 12km tuyến LRT, tổng mức khoảng 15.700 tỷ đồng. Đoạn 3 sẽ thực hiện kết nối Hội An và Chu Lai (Núi Thành), với chiều dài khoảng 70km; tổng mức kinh phí khoảng 111.600 tỷ đồng. Dự án này sẽ giúp kết nối đồng bộ, thông suốt các không gian chức năng, đất đai toàn bộ vệt phía Đông – ven biển, đồng bằng ven biển của thành phố Đà Nẵng; đồng thời, kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng đến khu vực phía Nam…

“Vốn mối” đầu tư công

Theo lộ trình đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, từ sân bay, cảng biển đến đường sắt đô thị. Tuy nhiên, hiện thực hoá các công trình này đặt ra bài toán không nhỏ về nguồn vốn, trong bối cảnh dư địa đầu tư công còn hạn chế.

Nhiệm kỳ 2025-2030, TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên. Để đạt mục tiêu này thì vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phải đạt trên 680.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15-16%. Trong đó vốn đầu tư ngân sách nhà nước ít nhất phải 110.000 tỷ đồng đến 120.000 tỷ đồng, bằng 18% vốn đầu tư toàn xã hội

Trên cơ sở rà soát tổng nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố khoảng 118.000 tỷ đồng. Dự kiến nguồn vốn ngân sách Trung ương sẽ đề xuất nhu cầu tối đa theo hạn mức được phép là 34.800 tỷ đồng; trong đó sẽ dành 20.975 tỷ đồng cho các công trình lớn, mang tính động lực, trọng điểm. Phần còn lại, khoảng 83.200 tỷ đồng được bố trí từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng dự kiến triển khai 81 dự án, công trình trọng điểm. Trong đó, có 33 dự án sử dụng vốn đầu tư công; 15 dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp gồm vốn nhà nước, vốn ODA và vốn của nhà đầu tư; 33 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Cách tiếp cận của Đà Nẵng là sử dụng đầu tư công như “vốn mồi”, đầu tư các công trình động lực, trọng điểm mà khu vực tư nhân không thể tham gia, qua đó thu hút khu vực ngoài nhà nước đầu tư vào thành phố, trong đó có các dự án hạ tầng giao thông…

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang khẳng định, cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, với yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo đột phá về không gian và động lực phát triển. Việc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả đầu tư các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Vì thế, thành phố Đà Nẵng phải tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm; mỗi dự án phải có một người chịu trách nhiệm chính, một mốc tiến độ cụ thể và một kết quả đo đếm được.

“Danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2026–2030 không chỉ là danh mục đầu tư, mà phải là danh mục những công trình có khả năng mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng”, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.