(TBTCO) - Bức tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở các tỉnh miền Trung được dự báo trở nên “đa sắc” hơn trong năm 2026, nhờ hạ tầng kết nối hoàn thiện và các cơ chế đặc thù đang được triển khai mạnh mẽ.

Thu hút FDI thế hệ mới, có chọn lọc

Tính đến hết năm 2025, tỉnh Khánh Hòa có 173 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6,342 tỷ USD. Đây là kết quả tích cực, nhưng theo nhìn nhận của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, số lượng và quy mô dự án FDI còn khiêm tốn so với tiềm năng của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ điều kiện hạ tầng tiếp nhận các dự án FDI, đặc biệt là hệ thống khu công nghiệp (KCN).

Hiện nay, Khu kinh tế Vân Phong đã hoàn thiện công tác quy hoạch phân khu làm cơ sở để chấp thuận các dự án hạ tầng KCN quy mô lớn. Cuối năm 2025, tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án: KCN Ninh Xuân 1 (do Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP làm chủ đầu tư), KCN Ninh Xuân 2 (do Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư), KCN Ninh Diêm 1 (do Công ty cổ phần Phát triển Ninh Khánh Land làm chủ đầu tư).

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Da Nang Mikazuki tại Đà Nẵng của Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản). Ảnh: Linh Đan

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây đều là các chủ đầu tư có uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng KCN, sở hữu hệ sinh thái đồng bộ và mạng lưới đối tác, nhà đầu tư thứ cấp rộng khắp trong và ngoài nước.

Cùng với đó, Dự án KCN Dốc Đá Trắng (do Công ty cổ phần Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư) đang xây dựng hạ tầng và sẵn sàng đón nhà đầu tư trong năm 2026.

Theo ông Nhân, trong thời gian tới, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về kế hoạch triển khai Đề án thu hút FDI thế hệ mới.

“Nghị quyết này sẽ là cơ sở chính trị quan trọng nhằm định hướng thống nhất trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất trong nước...” - ông Nhân chia sẻ.

Gia Lai thu hút nhiều dự án ngay những ngày đầu năm 2026 Chỉ trong vòng hơn 1 tuần (từ ngày 1/1 đến ngày 9/1/2026), toàn tỉnh Gia Lai thu hút 12 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 22.212,08 tỷ đồng. FDI đổ vào Gia Lai chủ yếu tập trung vào các dự án điện gió, năng lượng tái tạo; chế biến nông sản, cà phê chất lượng cao; phát triển khu công nghiệp...

Trên thực tế, Khánh Hòa chưa có nhiều KCN được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư thứ cấp. Trong giai đoạn tới, sau khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, sẽ tạo quỹ đất công nghiệp sạch để thu hút FDI, nhất là các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa định hướng chuyển dịch không gian thu hút đầu tư sang các khu vực phía Tây và phía Nam, gắn với phát triển các KCN, cụm công nghiệp mới, nhằm tạo thêm dư địa phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trên địa bàn tỉnh.

“Đây là những yếu tố quan trọng để xác định rằng, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, công tác thu hút FDI vào tỉnh Khánh Hòa sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, gia tăng cả về số lượng và quy mô dự án, từng bước khắc phục những hạn chế về hạ tầng tiếp nhận đầu tư trong giai đoạn trước, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút FDI, tương xứng hơn với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Khánh Hòa trong giai đoạn mới” - ông Nhân nhìn nhận.

Điểm hội tụ mới của dòng vốn xanh, tài chính số

Nếu Khánh Hòa thu hút đầu tư FDI dựa vào lợi thế là sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thì Đà Nẵng đang tận dụng tối đa cơ hội này và Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.

Nghị quyết số 259/2025/QH15 đã sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng liên quan các lĩnh vực then chốt như: quản lý đầu tư; tài chính - ngân sách nhà nước; quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường; thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập Khu thương mại tự do; phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở.

Chính vì thế, trong năm 2026, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh thu hút FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, thiết kế chip, trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu và phát triển (R&D), hướng tới phát triển bền vững. Thành phố đang tập trung tạo đột phá thông qua các cơ chế đặc thù, Khu thương mại tự do và cải thiện môi trường đầu tư, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế khu vực.

Đà Nẵng phải chủ động đón đầu các làn sóng đầu tư mới Tại Hội nghị công bố Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào TP. Đà Nẵng năm 2026 diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư toàn cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đà Nẵng là phải chủ động đón đầu các làn sóng đầu tư mới, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững. Để không bị “lỡ nhịp”, thành phố phải triển khai Nghị quyết số 259/2025/QH15 một cách quyết liệt, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, trong năm 2026, Đà Nẵng xác định là điểm hội tụ mới của dòng vốn xanh và tài chính số. “Đà Nẵng đang từng bước xây dựng nền tảng để trở thành điểm kết nối chiến lược giữa dòng vốn quốc tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - ông Bửu cho hay.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn, với lợi thế về vị trí chiến lược, không gian phát triển, tiềm lực và các cơ chế, chính sách đặc thù, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn chất lượng cao, là mắt xích quan trọng trong chuỗi kết nối khu vực và toàn cầu.

Hiện nay, nhiều tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ và châu Âu tiếp tục mở rộng đầu tư hoặc lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến mới. Theo các chuyên gia, việc hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng là một bước ngoặt lịch sử để định vị lại Đà Nẵng trở thành một “đô thị biển quốc tế”, giữ vai trò hạt nhân của miền Trung và cửa ngõ giao thương quan trọng của ASEAN.

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung cho rằng, Đà Nẵng đang có chất lượng môi trường sống rất tốt, có thể trở thành đô thị quốc tế thu hút giới tinh hoa toàn cầu. Theo ông Bình, Đà Nẵng đang thu hút rất nhiều người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. “Những người này chọn Đà Nẵng để ở 3 - 6 tháng. Họ làm việc online, nên ở đâu có môi trường sống tốt thì họ đến. Đây chính là nguồn thu FDI trực tiếp và sạch. Năm 2025, Đà Nẵng thu hút 6,3 triệu lượt khách quốc tế và đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn nữa. Chi tiêu của người nước ngoài nếu nhân lên bằng ngoại tệ chính là FDI sạch, thế mạnh của Đà Nẵng” - ông Bình nói.