Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen và thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk

(TBTCO) - Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Cùng đi với Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Samdech Techo Hun Sen.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia trong lễ đón sáng 6/2. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc Hội kiến, Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư và Đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Chúc mừng thành công của Đại hội XIV và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Samdech Techo Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Samdech Techo Hun Sen khẳng định, Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam. Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, đặc biệt về kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.

Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua. Đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, xây dựng thành công đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững.

Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào cùng phối hợp và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và nói chuyện thân mật với Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung. Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu mà Nhân dân Campuchia đạt được trong những năm gần đây; khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, hình ảnh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự giúp đỡ quý báu mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay.