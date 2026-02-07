Ngày 7/2: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà sụt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/2) giảm do vàng suy yếu, đồng USD tăng giá, áp lực bán gia tăng khi tâm lý nhà đầu tư ngày càng thận trọng. Trong nước, giá bạc tiếp tục giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.442.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.472.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,24 USD/ounce; giảm 1,33 USD so với ngày hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới liên tiếp sụt giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.765.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.851.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.442.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.472.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.444.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.478.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 1.987.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.992.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 7/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.442.000 2.472.000 2.444.000 2.478.000 1 kg 65.124.000 65.922.000 65.176.000 66.073.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.450.000 2.480.000 2.451.000 2.482.000 1 kg 65.330.000 66.134.000 65.372.000 66.185.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,24 USD/ounce; giảm 1,33 USD so với ngày 6/2.

Trong phiên giao dịch ngày 6/2, giá bạc giao ngay giảm mạnh, nối tiếp xu hướng đi xuống của tuần trước sau hai ngày tạm chững. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, nguyên nhân chính được cho là sự suy yếu của thị trường vàng.

"Trước đó, trong phiên thứ Tư, bạc đã bộc lộ dấu hiệu yếu hơn vàng khi không thể theo kịp đà phục hồi của kim loại quý này trong vùng điều chỉnh kỹ thuật từ 96,49 - 102,43 USD/ounce", ông nói.

Ngoài yếu tố vàng suy yếu, James Hyerczyk cho rằng đà bán tháo còn xuất phát từ sự mạnh lên của đồng USD và căng thẳng địa chính trị toàn cầu giảm bớt, làm suy yếu vai trò trú ẩn của kim loại quý. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường thấp cũng khiến biến động giá trở nên mạnh và khó kiểm soát hơn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 7/2/2026: