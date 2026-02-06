Ngày 6/2: Giá thép và quặng sắt tăng - giảm trái chiều

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay (6/2) nhích nhẹ trở lại, trong khi quặng sắt kỳ hạn đi xuống khi nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn ở Trung Quốc chậm lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay nhích nhẹ trở lại. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,13% (4 Nhân dân tệ) lên mức 3.100 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm nhẹ 0,13% (1 Nhân dân tệ) về mức 797 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,1 USD về mức 101,4 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn trên sàn Đại Liên của Trung Quốc giảm nhẹ trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu khi nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn chậm lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa giảm 0,32%, xuống còn 781,5 Nhân dân tệ (112,67 USD)/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, các hợp đồng thép đồng loạt tăng nhẹ. Giá thép cây tăng 0,13%, thép cuộn cán nóng tăng 0,18%, thép dây tăng 0,09% và thép không gỉ tăng 0,09%.

Thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng hôm nay tiếp tục ổn định trên diện rộng.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.