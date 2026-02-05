Vốn FDI đăng ký mới tháng 1 vẫn tăng trưởng tích cực

Trong tháng 1/2026, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới vẫn tăng trưởng tích cực cả về số dự án lẫn quy mô vốn, với 349 dự án, tăng 15,71% về vốn và 23,76% về số dự án.

Vốn FDI thực hiện tăng 11,26% so với cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, vốn FDI thực hiện tháng 1/2026 đạt 1.680 triệu USD, tăng 11,26% so với cùng kỳ năm 2025 (1.510 triệu USD).

Con số này cho thấy, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục triển khai và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng khích lệ, phản ánh niềm tin của khu vực đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế của Việt Nam.

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký (bao gồm vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp) giảm đáng kể so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký tháng 1/2026 đạt 2.575,8 triệu USD, giảm 40,58% so với cùng kỳ năm 2025 (4.334,8 triệu USD).

Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 1.489 triệu USD (349 dự án, tăng 15,71% về vốn và 23,76% về số dự án); đăng ký điều chỉnh vốn 888,5 triệu USD (91 lượt, giảm 67,4%); góp vốn mua cổ phần 198,3 triệu USD (265 lượt, giảm 38,57%).

Tuy nhiên, theo Cục Đầu tư nước ngoài, mức giảm này không phản ánh sự suy yếu trong xu hướng thu hút FDI mà chủ yếu do yếu tố nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước, khi hợp phần điều chỉnh tăng vốn của các dự án đang hoạt động đạt mức đặc biệt lớn.

Vốn đăng ký mới giảm chủ yếu do hợp phần điều chỉnh vốn giảm mạnh 67,4% (từ 2.725,1 triệu USD cùng kỳ 2025 xuống 888,5 triệu USD), phản ánh việc cùng kỳ năm trước có một số dự án lớn điều chỉnh tăng vốn đột biến. Hợp phần góp vốn mua cổ phần cũng giảm 38,57%.

Ngược lại, hợp phần vốn đăng ký mới vẫn tăng trưởng tích cực cả về số dự án lẫn quy mô vốn (349 dự án, tăng 15,71% về vốn và 23,76% về số dự án), cho thấy dòng vốn FDI mới tiếp tục chảy vào Việt Nam.

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút FDI

Xét theo cơ cấu ngành, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho thấy, vốn FDI đăng ký trong tháng 1/2026 tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng vốn đăng ký. Tiếp theo là kinh doanh bất động sản, thông tin và truyền thông, bán buôn bán lẻ.

Xét theo ngành, tổng vốn đăng ký tháng 1/2026 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 1.964,8 triệu USD (76,28%). Tiếp theo là kinh doanh bất động sản 249,6 triệu USD (9,69%); thông tin và truyền thông 134,2 triệu USD (5,21%); bán buôn bán lẻ 124,2 triệu USD (4,82%); hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 56,7 triệu USD (2,20%). Các ngành còn lại chiếm khoảng 1,8%.

Cơ cấu này phù hợp với xu hướng chung trong nhiều năm qua, khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các dự án sản xuất, chế biến, chế tạo trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về đối tác đầu tư, Singapore dẫn đầu về tổng vốn đăng ký trong tháng 01/2026, tiếp theo là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo đối tác đầu tư, tổng vốn đăng ký tháng 1/2026: Singapore dẫn đầu với 1.070 triệu USD (41,54%); Hàn Quốc 551 triệu USD (21,39%); Trung Quốc 385 triệu USD (14,95%); Nhật Bản 208,2 triệu USD (8,08%); Hồng Kông 117,9 triệu USD (4,58%); Hoa Kỳ 91,9 triệu USD (3,57%); Hà Lan 52,1 triệu USD (2,02%); Đài Loan 48,6 triệu USD (1,89%).

Đáng chú ý, các đối tác đầu tư truyền thống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo. Trong đó riêng 4 đối tác hàng đầu (Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) đã chiếm khoảng 86% tổng vốn đăng ký.

Một số đối tác từ châu Âu và Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Hà Lan cũng duy trì sự hiện diện đáng kể, phản ánh sự đa dạng hóa nguồn vốn FDI vào Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI với tổng số vốn đăng ký (bao gồm vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp) đạt 655,94 triệu USD. Tiếp đó là Hà Tĩnh với 380,13 triệu USD, TP. Hồ Chí Minh 325,26 triệu USD, Thái Nguyên 241,26 triệu USD, Đồng Nai 186,08 triệu USD, Hưng Yên 172,09 triệu USD….

Xét về số dự án FDI mới, trong tháng 1, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án đăng ký mới với 182 dự án. Tiếp đó là Hà Nội với 61 dự án, Bắc Ninh 27 dự án, Tây Ninh 16 dự án, Hải Phòng 14 dự án, Đồng Nai 13 dự án…