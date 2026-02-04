Nỗ lực ngay từ đầu năm để tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trực tuyến với các địa phương, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Theo chương trình, phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 1/2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường khi căng thẳng địa chính trị, xung đột leo thang ở nhiều nơi; xu hướng phân tách, phân mảnh, đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét; căng thẳng thương mại, bất ổn kéo dài; tăng trưởng kinh tế chậm lại, rủi ro gia tăng, nợ công nhiều nước ở mức cao, giá vàng tăng và biến động mạnh; các yếu tố an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng nặng nề.

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp được tổ chức với tinh thần tiếp tục triển khai công việc ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu của năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030; kế thừa và phát huy kết quả, nền tảng đã đạt được của năm 2025 và nhiệm kỳ vừa qua; với tinh thần hành động của Đại hội XIV, đường lối đúng phải triển khai nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Ở trong nước, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, quyết nghị các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn dân bước vào kỷ nguyên mới.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức, như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn lớn trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài; sản xuất, kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá tình hình tháng 1, nhất là những nét mới, đáng lưu ý, các vấn đề nổi lên; những kết quả nổi bật đạt được, các bài học kinh nghiệm; công tác quán triệt, cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, những điểm cần chú trọng trong Chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng và việc tiếp tục triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó có cân đối lương thực, thực phẩm, năng lượng và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số với tinh thần nỗ lực ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu; công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, chuẩn bị, chăm lo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ; cùng với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thì phải kiểm soát buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, bảo đảm an toàn thực phẩm./.