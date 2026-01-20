(TBTCO) - Năm 2025, Ford Việt Nam ghi dấu mốc 30 năm hiện diện tại thị trường bằng kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay, với doanh số hơn 50.400 xe và nhiều dòng sản phẩm dẫn đầu phân khúc. Thành tích này giúp Ford Việt Nam vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng.

Ford Việt Nam cho hay, năm 2025, hãng đạt doanh số kỷ lục 50.450 xe, tăng 20% so với năm 2024, chiếm 8,6% thị phần toàn thị trường. Kết quả này phản ánh hiệu quả chiến lược phát triển dài hạn, lấy sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Ford Việt Nam lập kỷ lục doanh số. Ảnh: CTV

Các dòng xe chủ lực tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc. Ford Ranger đạt 18.692 xe, tăng gần 7% so với năm trước, chiếm 68% thị phần bán tải. Ford Everest ghi nhận 13.056 xe, tăng 20%, chiếm 73% thị phần SUV cỡ trung. Ở mảng xe thương mại, Ford Transit đạt 5.761 xe, tăng gần 15%, chiếm 74% thị phần. Ford Territory đạt 12.786 xe, tăng mạnh 57%, đứng thứ hai phân khúc, nâng tổng số xe Territory lăn bánh tại Việt Nam lên khoảng 30.000 xe.

Năm 2025 cũng ghi dấu bước tiến mới trong danh mục sản phẩm khi Ford giới thiệu Mustang Mach-E, mẫu SUV điện hiệu năng cao, mở rộng hiện diện của thương hiệu tại phân khúc xe điện, hướng tới xu thế giao thông bền vững.

Bên cạnh tăng trưởng doanh số, Ford Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. Các dịch vụ hậu mãi được mở rộng và chuẩn hóa, nổi bật là dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh, phục vụ hơn 8.000 khách hàng trong năm. Ứng dụng Ford tiếp tục được phát triển như nền tảng kết nối giữa khách hàng và phương tiện, hỗ trợ quản lý xe và đặt lịch dịch vụ. Mạng lưới 56 đại lý và chi nhánh ủy quyền trên toàn quốc được củng cố, từng bước triển khai tiêu chuẩn đại lý mới Ford Signature 2.0.

Song song với hoạt động kinh doanh, Ford Việt Nam duy trì các chương trình trách nhiệm xã hội thông qua sáng kiến toàn cầu “Cùng nhau xây đắp”.

Trong năm 2025, hãng phối hợp với đại lý và cộng đồng chủ xe triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần cải thiện điều kiện sống, hạ tầng cộng đồng và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, ứng phó khẩn cấp./.