Chính sách tiền tệ và tài khóa hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau

(TBTCO) - Chiều 5/3, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính sách tiền tệ và tài khóa phải hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đánh giá, tình hình khu vực, thế giới đang chuyển biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những vấn đề liên quan đến bất ổn chính trị, xung đột giữa các quốc gia và sự thay đổi chính sách của các nước lớn.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi, độ mở cao. Vì vậy, những tác động, diễn biến từ bên ngoài sẽ gây đứt gãy các chuỗi cung ứng; giá vận tải, chi phí logistics tăng; năng lượng gặp khó khăn khiến chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nắm chắc tình hình, bình tĩnh, kiên trì, kiên định đường lối, các nguyên tắc lớn; không bi quan, hoang mang, lo sợ nhưng cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với mọi diễn biến tình hình; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm phát huy hết những lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội của đất nước và hạn chế tối đa những điểm tiêu cực tác động đến nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, đảm bảo các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn cho phép. Đồng thời, phải thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng và chủ động ứng phó với tình hình.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, kịp thời, tích cực, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng an toàn, phù hợp với tình hình thực tế trong các vấn đề như lãi suất, tỉ giá, dự trữ ngoại hối, tăng trưởng tín dụng... Đồng thời, khẩn trương thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng; thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội và các lĩnh vực khác.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm trong các vấn đề như thu, chi ngân sách; thúc đẩy đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm; miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí; phát triển trung tâm tài chính quốc tế; có giải pháp huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó có hợp tác công - tư; phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu nhằm tăng khả năng huy động vốn trung hạn và dài hạn cho nền kinh tế, giúp giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là động lực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi cơ cấu lao động…

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy các dự án trọng điểm sớm được triển khai, rút ngắn thời gian thi công, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Có chính sách hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp chịu tác động từ biến động thương mại quốc tế…

Bên cạnh đó, tiếp tục tái cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, bền vững; thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, tăng nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm, nhất là nguồn cung nhà ở xã hội và mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội, khẩn trương thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý./.