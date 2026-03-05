Hoàn thiện khung pháp lý để thu hút nhà đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 5/3/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi tiếp và làm việc với ông Joseph Davidsohn - Chủ tịch điều hành Công ty ClearOne - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng và giải pháp công nghệ tài chính cùng đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC).

Tham dự buổi tiếp còn có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính như Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Vụ Các định chế tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Joseph Davidsohn và đánh giá cao vai trò của USABC trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, ASEAN với Việt Nam. Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính luôn trân trọng những đóng góp của USABC trong việc hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện chính sách và tăng cường kết nối với các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Joseph Davidsohn - Chủ tịch điều hành Công ty ClearOne. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thứ trưởng mong muốn ông Joseph Davidsohn và Công ty ClearOne tiếp tục mở rộng các hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực doanh nghiệp có thế mạnh liên quan đến thị trường tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng mong muốn lắng nghe thêm các ý kiến, khuyến nghị của phía doanh nghiệp về sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Joseph Davidsohn cho biết, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế đang theo dõi sát những bước tiến của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập. Theo ông, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới, trong đó có mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán lên nhóm thị trường mới nổi.

Ông Joseph Davidsohn đánh giá vị trí địa chiến lược và địa kinh tế của Việt Nam mang lại nhiều lợi thế trong khu vực. Với vai trò là cửa ngõ kết nối vào thị trường ASEAN - khu vực có quy mô dân số lớn và tốc độ tăng trưởng năng động, Việt Nam có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo ông Joseph Davidsohn, khi xem xét đầu tư vào một thị trường, các nhà đầu tư tổ chức quy mô lớn thường đặt ra những tiêu chí rất rõ ràng, từ khung khổ pháp lý, mức độ minh bạch của thị trường cho đến các tiêu chuẩn vận hành của hệ thống tài chính. Đây là những yếu tố nền tảng để đánh giá mức độ hấp dẫn và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn.

Ông Joseph Davidsohn cũng cho biết, nhiều quỹ đầu tư và công ty quản lý tài sản lớn trên thế giới đang tìm kiếm cơ hội tại các nền kinh tế có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá là điểm đến triển vọng, đặc biệt khi các chương trình phát triển hạ tầng đang được triển khai mạnh mẽ và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cảm ơn những chia sẻ và đánh giá của ông Joseph Davidsohn về kinh tế Việt Nam cũng như thị trường vốn và thị trường chứng khoán. Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý và môi trường đầu tư theo thông lệ quốc tế.

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính luôn lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế nhằm xây dựng các chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Bộ cũng mong muốn nhận được các đóng góp từ phía ClearOne và cá nhân ông Davidsohn để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư tổ chức lớn vào Việt Nam.

Đối với việc phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán, Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính đang triển khai nhiều giải pháp theo chiến lược phát triển đã đề ra, hướng tới xây dựng thị trường hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, Bộ Tài chính luôn hoan nghênh các sáng kiến hợp tác từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nhằm phát triển thị trường tài chính Việt Nam theo hướng bền vững. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường vốn, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.