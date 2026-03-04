Ngày 4/3: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh, lên đỉnh cao nhất kể từ 2024

Giá dầu thế giới hôm nay (4/3) tiếp tục tăng mạnh gần 8%, lên đỉnh cao nhất kể từ 2024 do xung đột Trung Đông lan rộng, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 82,85 USD/thùng, tăng 6,57%; giá dầu WTI ở mốc 75,98 USD/thùng, tăng 6,67%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh gần 8%. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 4/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 82,85 USD/thùng, tăng 6,57% (tương đương tăng 5,11USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 75,98 USD/thùng, tăng 6,67% (tương đương tăng 4,75 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng khoảng 8% lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 trong phiên giao dịch hôm nay, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran mở rộng, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt tại Trung Đông, đồng thời làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.

Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa Brent và WTI nới rộng lên 8 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11/2022. Theo các chuyên gia, khi mức chênh lệch vượt 4 USD/thùng, xuất khẩu dầu thô của Mỹ thường được hỗ trợ mạnh hơn, qua đó làm thay đổi cán cân thương mại năng lượng toàn cầu.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã mở rộng kể từ các đợt tấn công đầu tiên của Israel hôm thứ Bảy. Israel tiến hành không kích tại Liban, trong khi Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh và các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Nhiều tàu chở dầu và tàu container đã tránh đi qua tuyến đường này sau khi các công ty bảo hiểm hủy bảo hiểm đối với tàu thuyền, trong khi cước vận chuyển dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt. Lo ngại càng gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ tấn công bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn Lipow Oil Associates, cho rằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng có thể đẩy giá dầu tăng thêm khoảng 10 USD/thùng, đưa giá Brent lên mức 90 USD hoặc cao hơn.

Kể từ khi các cuộc tấn công nổ ra trong khu vực, cơ sở hạ tầng dầu khí tại nhiều quốc gia đã phải ngừng hoạt động do hư hại hoặc nhằm phòng ngừa rủi ro. Qatar đã dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng, Israel ngừng khai thác tại một số mỏ khí; Saudi Arabia đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất và sản lượng tại khu vực người Kurd ở Iraq gần như tê liệt.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đang tìm cách chuyển hướng một phần xuất khẩu dầu thô sang Biển Đỏ nhằm tránh eo biển Hormuz, nơi rủi ro tấn công đã khiến hoạt động vận tải gần như đình trệ./.