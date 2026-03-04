Ngày 4/3: Giá heo hơi dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (4/3) tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung, trong đó mức giảm mạnh nhất là 2.000 đồng/kg. Giá heo tại miền Nam giữ giá ổn định so với hôm trước. Hiện giá heo đang dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại miền Bắc và miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 66.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lai Châu cũng hạ 1.000 đồng/kg, về mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Tuyên Quang và Phú Thọ giữ mức 65.000 đồng/kg, trong khi Quảng Ninh tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm đến 2.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, xuống còn 65.000 đồng/kg. Tại Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, còn 67.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không có biến động. Giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg; Gia Lai duy trì giá 67.000 đồng/kg; heo hơi tại Lâm Đồng ổn định ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 65.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay lặng sóng. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh tiếp tục thu mua ở mức 70.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long giữ mức 69.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ duy trì 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung, còn miền Nam duy trì mặt bằng giá cao và ổn định. Hiện miền Nam đang dẫn đầu thị trường heo hơi với mức cao nhất là 70.000 đồng/kg./.