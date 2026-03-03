Hà Nội tăng tốc sau Tết: Mục tiêu GRDP 11% và “mệnh lệnh” giải ngân đầu tư công

Tại Hội nghị giao ban hệ thống chính trị thành phố tháng 2/2026 diễn ra chiều 3/3, Chủ tịch UBND T.P Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quyết tâm đưa Thủ đô trở thành “trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ”, với mục tiêu GRDP năm 2026 từ 11% trở lên và duy trì đà tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo.

Kinh tế Thủ đô giữ vững đà tăng tốc ấn tượng

Nhìn lại kết quả 2 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tháng 02 vừa qua, dù trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng UBND thành phố cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã định hình một phong cách, phương thức làm việc hoàn toàn mới: Đồng bộ, chặt chẽ, xuyên suốt trên 4 trục, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần làm việc xuyên Tết, biến quyết tâm chính trị thành kết quả, sản phẩm cụ thể với tinh thần “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Bất chấp kỳ nghỉ lễ kéo dài, các chỉ số kinh tế hai tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế Thủ đô không hề “giảm tốc”; kinh tế Thủ đô giữ vững đà tăng tốc ấn tượng kể cả trong tháng Tết. Lũy kế 2 tháng, doanh thu dịch vụ tăng 13,2% ; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4% ; kim ngạch nhập khẩu tăng tới 47,5%, khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 36,0% so cùng kỳ.

"Đó là những con số minh chứng rõ nét cho năng lực nội sinh và sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp, bên cạnh những mô hình hay, cách làm mới..." - ông Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị giao ban hệ thống chính trị thành phố tháng 2/2026.

Song song với tăng trưởng kinh tế, Thành phố đã tổ chức Tết Bính Ngọ an toàn, ổn định, an toàn, hạnh phúc, định hình rõ nét thương hiệu “Tết Hà Nội”. Hơn 2,7 triệu suất quà được trao cho các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, tăng gần 27% so với năm trước. Việc miễn phí tham quan di tích, xe buýt và đường sắt trên cao trong dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn kích cầu tiêu dùng và du lịch nội đô. Đặc biệt, 450 hộ dân phải giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cũng được thăm hỏi, động viên kịp thời.

Phân cấp mạnh và bộ máy tinh gọn: Tiết kiệm 63,5 tỷ đồng

Một điểm nhấn đáng chú ý của thành phố là bước tiến trong cải cách thể chế và tổ chức bộ máy. Kể từ khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, UBND thành phố đã phân cấp, ủy quyền 80 nhiệm vụ cho cấp xã, phường. Hơn 2,2 triệu hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, ước tính tiết kiệm khoảng 63,5 tỷ đồng chi phí xã hội.

Việc tinh gọn, sáp nhập sở ngành không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, mà từng bước cho thấy hiệu quả về tính linh hoạt, rút ngắn quy trình và giảm tầng nấc trung gian. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra 12 nhiệm vụ chậm muộn tại một số sở ngành và tình trạng đùn đẩy trách nhiệm ở một số đơn vị cơ sở.

Không những vậy, Hà Nội đã có những bước tiến thần tốc về thể chế và quy hoạch như: đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15 về Phát triển Thủ đô; cơ bản đã hoàn thành đề xuất Luật Thủ đô sửa đổi và đang trong quá trình rà soát thẩm định trước khi báo cáo trình cấp thẩm quyền. Đồng thời UBND thành phố đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hình tầm vóc, quy mô và vị thế tương lai của Hà Nội trong trật tự quốc gia và khu vực.

Các lãnh đạo Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban hệ thống chính trị thành phố tháng 2/2026 diễn ra chiều 3/3/2026.

“Mệnh lệnh” giải ngân và kích hoạt động lực tăng trưởng

Theo ông Vũ Đại Thắng, tháng 3/2026 được xác định là tháng bản lề, vừa triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vừa chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 15/3.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên được đặt ra như một “áp lực tích cực” buộc hệ thống phải vận hành ở tốc độ cao hơn.

Giải ngân đầu tư công được xem là yêu cầu mang tính mệnh lệnh. Các giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ. Thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm 336 dự án đầu tư công và 424 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai ngay trong tháng 3.

Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15 về phát triển Thủ đô; cơ bản hoàn thành đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô và phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Song song, Sở Tài chính được giao xây dựng phương án huy động nguồn lực đáp ứng kế hoạch đầu tư, đồng thời trình Đề án tổng thể phòng chống lãng phí và rà soát quỹ tài sản công. Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tham mưu Đề án khai thác nguồn lực đất đai giai đoạn 2026-2030, tạo quỹ đất cho các dự án BT, BOT, PPP.

Ở góc độ dài hạn, Hà Nội bám sát Nghị quyết Trung ương về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với mô hình tăng trưởng mới. Tuy nhiên, hiện mới có 25/126 xã, phường cụ thể hóa mô hình này - con số cho thấy dư địa cải thiện còn lớn.

Để duy trì tăng trưởng bền vững, thành phố xác định phải xử lý triệt để các điểm nghẽn hạ tầng và môi trường.

Về chống úng ngập, 10 dự án khẩn cấp phải hoàn thành trước 30/4/2026, với chế độ làm việc 3 ca 4 kíp. Về giao thông, tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng và các tuyến vành đai 1, 2.5, 3.5, 4 được đẩy nhanh. Hệ thống 1.837 camera AI sẽ được khai thác triệt để để phạt nguội và phân luồng, giảm ùn tắc.

Trong lĩnh vực môi trường, thành phố yêu cầu hoàn thành Đề án kiểm soát ô nhiễm sông Cầu Bây gắn với hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và xử lý ô nhiễm giáp ranh với Hưng Yên...

Chủ tịch TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh về việc thực thi mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW về chuyển đổi số và nâng cao năng lực chính quyền 2 cấp. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 12 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai nền tảng “Bàn làm việc số - HanoiWork” để chấm dứt tình trạng sử dụng nhiều phần mềm rời rạc. Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ cho phép quản trị theo dữ liệu thời gian thực (Dashboard), tăng khả năng giám sát và đánh giá hiệu quả công việc.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội được giao khảo sát độc lập dịch vụ công trực tuyến nhằm “bắt bệnh” và xử lý tận gốc các điểm nghẽn quy trình.