Ngày 2/3: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng rất mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (2/3) tiếp tục tăng mạnh trước lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, khi căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 72,87 USD/thùng, tăng 2,87%; giá dầu WTI ở mốc 67,02 USD/thùng, tăng 2,78%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 2/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 72,87 USD/thùng, tăng 2,87% (tương đương tăng 2,03 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 67,02 USD/thùng, tăng 2,78% (tương đương tăng 1,81 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh phiên đầu tuần. Theo giới phân tích, thị trường năng lượng toàn cầu đang đứng trước một trong những cú sốc nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khi các động thái quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu mỏ trọng điểm của thế giới.

Mức độ tác động thực tế vẫn phụ thuộc vào diễn biến và thời gian kéo dài của căng thẳng quân sự. Tuy nhiên, chỉ riêng rủi ro địa chính trị hiện hữu cũng đủ khiến tâm lý thị trường chuyển sang trạng thái thận trọng, nhất là khi khu vực Trung Đông hiện đóng góp khoảng 20% tổng nguồn cung dầu toàn cầu.

Nhiều chuyên gia cảnh báo nếu không sớm có giải pháp hạ nhiệt tình hình, giá dầu có thể bật tăng mạnh khi thị trường mở cửa trở lại vào sáng 2/3. Chuẩn dầu thô Brent crude đã leo lên trên 70 USD/thùng trong những tuần gần đây, mức cao nhất kể từ tháng 8/2025 khi nhà đầu tư gia tăng vị thế phòng ngừa trước nguy cơ đối đầu quân sự tại Trung Đông./.