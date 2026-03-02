Ngày 2/3: Giá cao su trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải giảm

Giá cao su RSS3 trên Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo hôm nay (2/3) biến động trái chiều. Cụ thể, giá tại kỳ hạn 3/2026 tăng 6,40 Yên/kg; 4/2026 tăng 4,90 Yên, trong khi 6/2026 giảm 1,70 Yên. Trái lại, trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải, các kỳ hạn tiếp tục giảm từ 0,63 - 0,95%, lùi về quanh 17.040 - 17.090 NDT/tấn.

Giá cao su RSS3 trên Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo hôm nay biến động trái chiều.

Giá cao su thế giới

Đóng cửa phiên cuối tuần, giá cao su RSS 3 trên Sàn Tocom (Tokyo) tăng giảm lệch chiều tại các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 6.40 Yên/kg (+ 1,74 %), lên mức 373.30 Yên/kg; kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 4.90 Yên/kg (+ 1,33 %), lên mức 372.90 Yên/kg; kỳ hạn tháng 6/2026 giảm 1.70 Yên/kg (- 0,45%), về mức 369.70 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), giá cao su tự nhiên giảm ở tất cả các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 110 NDT/tấn (- 0,63%), xuống mức 17.055 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 165 NDT/tấn (- 0,95%), về mức 17.040 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 130 NDT/tấn (- 0,74%), xuống mức 17.090 NDT/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 199,8 US cent/kg, giảm 2,3%.

Thị trường cao su thế giới khép lại tuần giao dịch với sắc đỏ chiếm ưu thế, khi lực chốt lời gia tăng sau nhịp tăng mạnh kéo dài suốt tháng. Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên SHFE lùi 65 Nhân dân tệ, còn 17.155 Nhân dân tệ/tấn (2.501,71 USD/tấn). Đáng chú ý, cao su butadien, nguyên liệu quan trọng cho ngành lốp xe giảm sâu hơn 2%, xuống 12.630 Nhân dân tệ/tấn. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang lan rộng, không chỉ ở thị trường cao su tự nhiên mà cả phân khúc cao su tổng hợp.

Trước đó, giá cao su từng vọt lên mức cao nhất trong vòng một năm do nguồn cung thắt chặt. Giai đoạn nghỉ đông từ tháng 2 đến tháng 5 khiến sản lượng khai thác tại Thái Lan và các nước Đông Nam Á suy giảm rõ rệt. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ giới thương nhân Singapore và trang tin tài chính Tonghuashun (Trung Quốc), áp lực chốt lời trước kỳ nghỉ cuối tuần đã kéo giá giao ngay đi xuống, tạo hiệu ứng lan sang thị trường kỳ hạn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg./.