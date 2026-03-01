Giá gas bán lẻ tháng 3/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 3/2026 tại thị trường Hà Nội là 432.216 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.728.864 đồng/bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 648 đồng/bình 12 kg và 2.592 đồng/bình 48 kg (đã bao gồm VAT).

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 3/2026 tiếp tục tăng theo xu thế giá gas thế giới. Ảnh tư liệu

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 3/2026 tiếp tục tăng theo xu thế giá gas thế giới. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 3/2026 tại thị trường Hà Nội là 432.216 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.728.864 đồng/bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 648 đồng/bình 12 kg và 2.592 đồng/bình 48 kg (đã bao gồm VAT).

Đại diện Tổng Công ty Gas Petrolimex cho biết, mặc dù hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 3/2026 ở mức 542,5 USD/tấn không thay đổi so với tháng 2 nhưng do biến động tỷ giá USD nên Tổng Công ty Gas Petrolimex thực hiện điều chỉnh mức tăng tương ứng. Như vậy, giá gas trong nước bán lẻ tăng lần thứ ba liên tiếp kể từ đầu năm đến nay.

Giá gas thế giới được tính theo giá tham chiếu CP gas (Contract Price), được công bố bởi các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco để định giá LPG trên thị trường quốc tế. Giá CP gas thế giới thường công bố chốt cuối tháng và áp dụng từ đầu tháng sau.

Giá gas tại Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc vào giá gas nhập khẩu thế giới do Việt Nam chưa đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ trong nước. Theo đó, biến động giá gas tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tỷ giá hối đoái USD/VND, phí vận chuyển gas, sản lượng kinh doanh; biến động cung cầu, chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng./.