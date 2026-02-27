(TBTCO) - Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, năm 2025, tín dụng bất động sản tăng cao hơn so với tín dụng chung. Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến tín dụng bất động sản, để có các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Phát biểu tại phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã thực hiện các giải pháp tín dụng như: điều chỉnh tăng trưởng tín dụng, giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp. Trong năm 2025, tín dụng bất động sản tăng cao hơn so với tín dụng chung.

Từ góc độ điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, Phó Thống đốc nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến tín dụng bất động sản, để có các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Phó Thống đốc cũng nêu rõ một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đất đai, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Tín dụng bất động sản tăng nhanh, Ngân hàng Nhà nước theo dõi chặt. Ảnh minh họa.

Thông tin tại phiên họp cho thấy, năm 2026, các địa phương được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Đến nay, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215 nghìn căn, dự kiến đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Như vậy, lũy kế đến nay, cả nước đã có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.347 căn, đạt trên 70% so với chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ tới năm 2030; mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 là khả thi.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất tư duy, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác quy hoạch tại các địa phương (quy hoạch về đất đai, đô thị, nông thôn…) trong quý I/2026; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn; rà soát, bảo đảm nguồn cung ứng, tạo thuận lợi về nguyên vật liệu xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, thiết kế quy trình số hóa, giảm chi phí tuân thủ để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong triển khai các dự án nhà ở và bất động sản.

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, trình cấp có thẩm quyền. Tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hướng dẫn, triển khai Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai. Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, đơn giá phù hợp tình hình, không chậm trễ.

Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu thúc đẩy phát hành trái phiếu bất động sản, trái phiếu nhà ở xã hội, trái phiếu nhà ở thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả.../.