BAC A BANK đẩy mạnh ưu đãi bảo lãnh trong giai đoạn doanh nghiệp tăng tốc

(TBTCO) - Với định hướng cung cấp nền tảng tài chính vững chắc, đồng hành cùng Khách hàng củng cố năng lực hoạt động và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Bảo lãnh vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” ngay từ những ngày đầu năm 2026

Bảo lãnh ngân hàng - “Tấm vé thông hành” cho doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại

Bước sang năm 2026, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trong bối cảnh thị trường toàn cầu dần ổn định hơn sau giai đoạn nhiều biến động. Theo nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế, Việt Nam nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng triển vọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì tốt và động lực từ khu vực kinh tế tư nhân trong nước.

Tuy nhiên, song hành với cơ hội, cộng đồng doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, yêu cầu về minh bạch tài chính, năng lực thực hiện hợp đồng cũng như các điều kiện bảo đảm trong đấu thầu, ký kết và triển khai dự án ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh đó, khả năng tiếp cận các công cụ tài chính linh hoạt, đặc biệt là dịch vụ bảo lãnh ngân hàng, đang trở thành một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, củng cố năng lực hoạt động, mở rộng mô hình kinh doanh.

Trên thực tế, bảo lãnh ngân hàng không chỉ đơn thuần là một cam kết tài chính, mà còn là “tấm vé thông hành” giúp doanh nghiệp vững vàng tâm thế tham gia các dự án lớn, các hợp đồng có yêu cầu cao về năng lực tài chính. Từ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán đến bảo lãnh vay vốn… đều đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, đồng thời gia tăng độ tin cậy, uy tín cho doanh nghiệp.

Trong giai đoạn nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhu cầu về bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, chi phí bảo lãnh, thủ tục và yêu cầu về tài sản bảo đảm vẫn là những rào cản nhất định đối với không ít tổ chức.

Ưu đãi phí bảo lãnh cạnh tranh - Gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc, đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Bảo lãnh vững vàng - Sẵn sàng bứt phá”, với kỳ vọng mang đến giải pháp tài chính toàn diện, hiệu quả và linh hoạt, đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, tự tin nắm bắt và hiện thực hóa các cơ hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bảo lãnh vững vàng - Sẵn sàng bứt phá

Theo thông tin từ BAC A BANK, ưu đãi được triển khai đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp phát sinh bảo lãnh tại ngân hàng trong thời gian diễn ra Chương trình. Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là mức phí phát hành bảo lãnh siêu cạnh tranh - giảm tối đa 50% so với mức phí hiện hành. Áp dụng theo quy mô Doanh số bảo lãnh phát sinh trong 2025 hoặc từ ngày 01/01/2026 tới thời điểm đánh giá.

Việc áp dụng cơ chế ưu đãi theo quy mô không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí tài chính, mà còn khuyến khích, tạo điều kiện để khách hàng doanh nghiệp chủ động hơn trong việc triển khai các dự án, gói thầu hoặc hợp đồng có giá trị lớn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Với BAC A BANK, dịch vụ bảo lãnh chính là công cụ chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh tập trung vào ưu đãi phí, Ngân hàng chú trọng nâng cao chất lượng và tính toàn diện của dịch vụ bảo lãnh, giúp đáp ứng đầy đủ mục đích phát hành bảo lãnh theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đa dạng loại hình tài sản bảo đảm được chấp nhận, từ tiền gửi, bất động sản đến các tài sản hợp pháp khác theo quy định.

Song song với đó, quy trình, thủ tục phát hành bảo lãnh được tối ưu theo hướng đơn giản, nhanh chóng, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nhờ đó hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh. Yếu tố con người cũng được Ngân hàng đặt ở vị trí trung tâm, với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tâm, sẵn sàng tư vấn giải pháp phù hợp với đặc thù hoạt động của từng khách hàng.