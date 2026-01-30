(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình “Ưu đãi giao thương - Vững đường hội nhập” tập trung về chính sách giảm phí dịch vụ và lãi suất vay dành cho Khách hàng Doanh nghiệp trong năm 2026.

Theo số liệu của Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 ước đạt 920 tỷ USD - mức cao nhất từ trước tới nay. Nhờ đó, Việt Nam đã chính thức vươn lên nằm trong Top 15 quốc gia thương mại quốc tế lớn nhất (so với năm 2020, xếp hạng 27 toàn cầu). Sự tăng hạng này phản ánh năng lực sản xuất và hội nhập được nâng lên tầm cao mới của Việt Nam.

Các chuyên gia đánh giá đây là dấu mốc chiến lược, cho thấy nền kinh tế Việt Nam có độ mở và khả năng thích ứng thuộc hàng đầu thế giới. Cũng theo dự báo của Cục Thống kê, trong giai đoạn 2026-2030, hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng, dự kiến kim ngạch thương mại tiếp tục tăng vượt 1.000 tỷ USD.

Ưu đãi kép dành cho doanh nghiệp – Động lực bứt phá kinh doanh năm 2026

Bám sát xu hướng và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường xuất nhập khẩu trong năm 2026, BAC A BANK (Ngân hàng TMCP Bắc Á) đã công bố chương trình ưu đãi kép dành cho khách hàng doanh nghiệp có các hoạt động giao thương quốc tế ngay trong những ngày đầu năm.

Theo chương trình “Ưu đãi giao thương - Vững đường hội nhập” này, BAC A BANK triển khai gói hỗ trợ tài chính toàn diện cho các khách hàng tổ chức phát sinh các nghiệp vụ thanh toán quốc tế (bao gồm chuyển tiền quốc tế và tài trợ thương mại). Theo đó, khách hàng doanh nghiệp hiện hữu được miễn phí chuyển tiền đến, đồng thời giảm tới 40% các loại phí chuyển tiền đi, phí thư tín dụng và phí nhờ thu. Đặc biệt, tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C nhập khẩu được giảm tới 3%, góp phần tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp.

Đối với khách hàng doanh nghiệp mới, ngân hàng áp dụng ưu đãi miễn phí mở hai tài khoản số đẹp, không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu và miễn phí nhiều dịch vụ chuyển tiền quốc tế, tài trợ thương mại như: Phí dịch vụ chuyển tiền đi; Phí phát hành L/C nhập khẩu; Phí thanh toán bộ chứng từ theo L/C xuất khẩu; Phí thanh toán nhờ thu xuất/ nhập khẩu và phí ký hậu vận đơn/ ủy quyền nhận hàng/ bảo lãnh nhận hàng trước khi bộ chứng từ về BAC A BANK. Combo ưu đãi phí dành riêng cho khách hàng mới này góp phần tạo lập quan hệ đồng hành thịnh vượng hướng tới sự gắn kết bền chặt trong tương lai giữa hai đơn vị.

Bên cạnh đó, khách hàng tổ chức tham gia chương trình còn được hưởng đặc quyền ưu đãi giảm lãi vay từ 0,5% lên tới 1,5%/năm, có thời hạn khế ước nhận nợ tối đa 12 tháng với hạn mức chương trình lên tới 500 tỷ đồng.

“Chương trình “Ưu đãi giao thương - Vững đường hội nhập” được chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho các khách hàng doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh dựa trên hai khía cạnh vừa giảm thiểu chi phí vừa ưu đãi lãi vay. Đây là chương trình quan trọng của BAC A BANK, được triển khai xuyên suốt năm 2026 trên phạm vi toàn quốc - hứa hẹn sẽ được đông đảo khách hàng đón nhận”, đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết.