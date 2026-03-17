Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng

Chiều 17/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng về các giải pháp tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông.

Cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Trước diễn biến tình hình Trung Đông và khó khăn trên thị trường dầu mỏ thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Thủ tướng Chính phủ có các cuộc điện đàm, công thư tới lãnh đạo nhiều nước, làm việc với đại sứ của các nước tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng. Ảnh: VGP.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu; các tập đoàn, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế; thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu…

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá, thời gian tới, tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, cụ thể là xăng dầu toàn cầu; giá dầu thế giới có thể tăng ảnh hưởng tới cung ứng và giá xăng dầu trong nước. Do đó, cùng với các giải pháp hiện nay, cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội và điều hành giá xăng dầu linh hoạt, phù hợp tình hình.

Sáu mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Chỉ rõ tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo 6 mục tiêu: không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, chống trục lợi chính sách, làm xáo trộn tình hình; thực hiện tái cơ cấu sản xuất và phân phối năng lượng, cung ứng xăng dầu thích ứng với tình hình; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu; đa dạng hoá thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Nhấn mạnh phương châm "nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời, hiệu quả rõ nét", Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để thực hiện bằng được 6 mục tiêu nêu trên, bảo đảm an ninh năng lượng, xăng dầu.

Trong đó, Bộ Công thương, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp tục đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10.

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá; nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu đầu vào, trong trường hợp giá dầu thế giới tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, gây mất ổn định thị trường, gây mất trật tự an toàn xã hội, mất ổn định chính trị - xã hội.

Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện trong các tháng tới, chủ động phương án ứng phó trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường trao đổi với các quốc gia đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho Việt Nam như than, khí, đặc biệt là dầu thô, xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu hàng không.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị quyết xử lý vấn đề có liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ đảm bảo an ninh năng lượng.

Các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình giá lương thực, thực phẩm để quản lý, kiểm soát giá. Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, năng lượng về nguồn vốn để ứng phó với những lúc khó khăn, khủng hoảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiến hành quy hoạch, xây dựng các kho dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu; tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng; thúc đẩy tiết kiệm năng lượng; tái cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng xanh hóa.../.