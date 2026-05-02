Tỷ giá USD hôm nay (2/5): Tỷ giá đi ngang dịp lễ, DXY phục hồi sau nhịp rơi dưới 98 điểm

Sáng ngày 2/5, tỷ giá trung tâm tiếp tục đứng ở 25.113 đồng khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không điều chỉnh do trùng kỳ nghỉ lễ; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giữ nguyên. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND giao động phổ biến quanh 26.740 - 26.790 đồng. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung ổn định, với mặt bằng tỷ giá bán USD phổ biến quanh 26.368 VND/USD, vẫn neo kịch trần. Cụ thể, Agribank niêm yết ở mức 26.118 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả hai chiều; BIDV ở mức 26.148 - 26.368 VND/USD, cũng tăng 2 đồng; Vietcombank ở mức 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng. Ở chiều ngược lại, Eximbank giảm 10 đồng tỷ giá mua xuống 26.130 VND/USD trong khi tỷ giá bán USD giữ nguyên 26.368 VND/USD. HSBC ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lên 26.199 - 26.368 VND/USD, tăng 26 đồng ở chiều mua, song giữ nguyên chiều bán. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 29/4, ngay trước kỳ nghỉ dài gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, Agribank, Eximbank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với tỷ giá EUR, xu hướng biến động phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng. BIDV giảm xuống 30.378 - 31.658 VND/EUR, lần lượt giảm 15 đồng và 16 đồng; Eximbank giảm mạnh chiều mua 45 đồng xuống 30.308 VND/EUR nhưng tăng chiều bán lên 31.650 VND/EUR, tăng 117 đồng. Techcombank cũng tăng lên 30.201 - 31.503 VND/EUR, tăng lần lượt 41 đồng và 46 đồng.

Tuy nhiên, tỷ giá EUR tại Vietcombank giảm nhẹ về 30.058 - 31.643 VND/EUR, giảm 2 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán.

Với tỷ giá GBP, biến động có phần trái chiều và biên độ lớn hơn. BIDV giảm xuống 35.021 - 36.099 VND/GBP, giảm 47 đồng chiều mua và 48 đồng chiều bán; Eximbank giảm mạnh còn 35.006 - 36.199 VND/GBP, giảm lần lượt 109 đồng và 143 đồng. Vietcombank giảm nhẹ xuống 34.695 - 36.168 VND/GBP, giảm 7 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán.

Trong khi đó, HSBC tăng lên 34.640 - 35.998 VND/GBP, tăng 142 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán; Sacombank cũng tăng lên 35.079 - 36.887 VND/GBP, tăng 35 - 36 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 98,23 điểm, tăng 0,17% sau khi có thời điểm trượt xuống dưới ngưỡng 98 điểm trong phiên trước, cho thấy đồng USD đang hồi phục nhẹ và nhích lên so với rổ tiền tệ chủ chốt. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, DXY vẫn giảm nhẹ 0,72%.

Diễn biến này được củng cố khi USD tăng so với hầu hết các đồng tiền chính phiên cuối tuần. Theo đó, tỷ giá USD/JPY lên 157,06 (tăng 0,31%), tỷ giá USD/GBP đạt 0,7366 (tăng 0,2%) và tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8532 (nhích nhẹ 0,09%). Trong khi đó, USD/CNY đi ngang tại 6,8282.

Các nguồn tin từ Iran cho biết nước này đã đưa ra đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột, thông qua trung gian là Pakistan. Thông tin này ngay lập tức gây áp lực lên đồng USD, kéo chỉ số DXY giảm khoảng 0,23% xuống 97,88 điểm, trong khi euro và bảng Anh tăng nhẹ.

Đồng USD chịu áp lực trong ngắn hạn khi nhu cầu trú ẩn an toàn suy giảm, do thị trường kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran có thể sớm kết thúc. Cùng với đó, trong phiên thứ 5, USD tiếp tục chịu sức ép sau động thái can thiệp của chính phủ Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng yên.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đà suy yếu của đồng bạc xanh có thể không kéo dài, triển vọng của đồng bạc xanh vẫn được đánh giá tích cực hơn khi các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ - Iran không đạt tiến triển.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, lập trường chính sách cũng đang hỗ trợ USD. Cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách tỏ ra thận trọng với xu hướng nới lỏng, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng từ xung đột kéo dài. Điều này khiến thị trường tiếp tục hạ kỳ vọng khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ông Neel Kashkari - Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis nhấn mạnh, một cú sốc giá đủ mạnh có thể làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, buộc Fed phải thực hiện một loạt đợt tăng lãi suất nhằm duy trì uy tín, với mục tiêu lạm phát 2%.

Đồng yên Nhật biến động mạnh do nghi ngờ Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Tỷ giá USD/JPY hồi phục lên từ vùng 155,5. Theo ước tính của Bloomberg, cơ quan chức năng có thể đã chi khoảng 34,5 tỷ USD để hỗ trợ đồng nội tệ. Dù vậy, chưa có xác nhận chính thức từ phía Nhật Bản.

Đối với đồng euro, giới phân tích nhận định cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần qua có tác động hạn chế. Thị trường hiện định giá khoảng 90% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 6/2026, dự báo tỷ giá EUR/USD sẽ dao động trong vùng 1,165 - 1,175 trong ngắn hạn./.