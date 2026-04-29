MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

12:11 | 29/04/2026
MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 9.628,4 tỷ đồng, tăng 14,8% cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần lập đỉnh và mảng dịch vụ tăng trưởng tích cực. Dư nợ cho vay hợp nhất đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm, trong khi kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.
Thu nhập lãi thuần lập đỉnh, bù đắp nguồn thu ngoài lãi

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

Báo cáo tài chính do MB công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của MB đạt 9.628,4 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 1.242,1 tỷ đồng, chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh của thu nhập cốt lõi. Đây cũng là mức lợi nhuận cao, chỉ xếp sau quý kỷ lục quý IV/2025.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của MB tăng 27,5%, tương ứng tăng mạnh 3.220,9 tỷ đồng, lên 14.913,1 tỷ đồng, tiếp tục là động lực chính và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Mảng dịch vụ cũng đóng góp tích cực khi lãi thuần tăng 38,3%, đóng góp 1.708,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà tăng phần nào bị ảnh hưởng khi thu nhập ngoài lãi đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, suy giảm trên 30%, do hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư đảo chiều so với mức lãi cùng kỳ, trong khi mảng mua bán chứng khoán kinh doanh cũng suy giảm.

Tính chung tổng thu nhập hoạt động MB tăng 13,8% trong quý I/2026, tức tăng 2.107,5 tỷ đồng lên 17.430,2 tỷ đồng; trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 10,1%, cho thấy hiệu quả kiểm soát chi phí tương đối tốt.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 15,7% lên 3.454,8 tỷ đồng, cho thấy ngân hàng chủ động củng cố bộ đệm an toàn. Tổng thể, tăng trưởng lợi nhuận quý I/2026 của MB vẫn được dẫn dắt bởi nền tảng tín dụng và dịch vụ, đủ sức bù đắp biến động từ một số nguồn thu ngoài lãi, qua đó, duy trì đà tăng trưởng 14,8% cùng kỳ.

Theo kế hoạch, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% so với năm 2025, đạt khoảng 39.400 - 41.121 tỷ đồng, qua đó củng cố vị thế trong nhóm “Big 5”. Kết thúc quý I, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 23,4 - 24,4% kế hoạch năm, bám sát lộ trình đề ra.

Dư nợ cho vay tăng lên 1,12 triệu tỷ đồng, nợ xấu duy trì dưới 1,5%

Về hoạt động cho vay khách hàng, đến cuối quý I/2026, dư nợ hợp nhất của MB đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Việc giải ngân tín dụng diễn ra đa dạng ở các ngành nghề kinh doanh. Trong đó, cho vay các doanh nghiệp bất động sản chiếm 11,8% dư nợ hợp nhất của MB trong quý I/2026.

Thông tin từ giới phân tích cho thấy, định hướng của ngân hàng là quản lý tỷ trọng bất động sản ở mức khoảng 10% tổng tín dụng, với mức trần nội bộ là 12%, trong khi tỷ lệ nợ xấu hiện tại của phân khúc này vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu tổng thể của ngân hàng.

Thông tin từ Đại hội đồng cổ đông mới đây, ngân hàng đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng mạnh trong 3 năm, với động lực từ việc nhận chuyển giao bắt buộc OceanBank (MBV) và được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 35% trong 4 năm, tạo nền tảng mở rộng quy mô vào nhóm dẫn đầu thị trường. Theo lãnh đạo MB, đây là cơ hội rất lớn cho MB và vài ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc có tốc độ tăng trưởng mạnh trong 3 năm tiếp theo.

Về định hướng cho vay, MB kiên định với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cho vay sang bán lẻ, phấn đấu gia tăng tỷ trọng cho các phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thêm 1,5 - 3%/năm.

MB cũng đang định vị phân khúc khách hàng FDI như một trụ cột tăng trưởng mới, bên cạnh các nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân.

Định hướng này được hỗ trợ bởi bộ phận khách hàng FDI chuyên trách cùng kế hoạch mở các văn phòng đại diện tại Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... nhằm đón đầu dòng vốn liên quan đến FDI. Đồng thời, ngân hàng cũng nghiên cứu sử dụng tối đa 5% vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để thành lập hoặc mua lại công ty con ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của MB đạt 1,61 triệu tỷ đồng. Ngân hàng đặt mục tiêu nâng quy mô này lên 2 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, tương ứng tăng khoảng 28% so với cùng kỳ.

MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh
MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh. Ảnh tư liệu.

Về chất lượng tài sản, các chỉ số nợ xấu tăng nhẹ quý I/2026 so với quý trước, với quy mô nợ xấu nhóm 3 - 5 đạt 15.947,6 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng ở mức 1,42%, giảm 42 điểm cơ bản so với cùng kỳ, nhưng tăng 13 điểm cơ bản so với quý trước. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) trong quý I/2026 vẫn duy trì trên 90%, cho thấy bộ đệm dự phòng ở mức tương đối tốt. Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%; trước đó, năm 2025, chỉ số này được kiểm soát ở mức thấp, quanh 1,29%, thấp hơn kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá, quý I/2026 là giai đoạn nhiều thách thức đối với hoạt động huy động vốn, song kỳ vọng sẽ cải thiện dần về cuối năm. MB hiện nằm trong nhóm số ít ngân hàng duy trì được sự cân bằng giữa huy động và cho vay trên thị trường 1, với cơ cấu nguồn vốn tương đối đồng đều giữa tiền gửi dân cư và nguồn từ các định chế tài chính quốc tế.

Theo đó, về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng đạt 905,9 nghìn tỷ đồng quý I/2026, giảm 1,7% so với quý trước, nhưng tăng 1,2% trong quý I/2025, một phần do tính chất mùa vụ thông thường trong quý I/2026 khi các khách hàng doanh nghiệp rút tiền gửi sau thời điểm cuối năm. Ngược lại, trong quý I/2026, giấy tờ có giá tiếp tục tăng trưởng mạnh 11,5% so với quý trước, lên 208,8 nghìn tỷ đồng, qua đó củng cố nền tảng vốn và thanh khoản của MB./.

Ánh Tuyết
Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Tỷ giá USD hôm nay (29/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, WB cảnh báo áp lực giá năng lượng và lạm phát gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (29/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, WB cảnh báo áp lực giá năng lượng và lạm phát gia tăng

F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

Hoàn thiện khuôn khổ báo cáo giám sát đầu tư giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Hoàn thiện khuôn khổ báo cáo giám sát đầu tư giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Nhà đầu tư cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Kiềm chế lạm phát hiệu quả trong thế “đa biến động”

Kiềm chế lạm phát hiệu quả trong thế “đa biến động”

Công nghệ số “vẽ lại” bản đồ việc làm

Công nghệ số “vẽ lại” bản đồ việc làm

Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026 doanh thu hợp nhất của FPT Retail (mã ck: FRT) đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.
Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 20/4 - 24/4, tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt khoảng 76.200 tỷ đồng, giảm 17,4% so với tuần trước.
Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

(TBTCO) - Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 2,7% so với phiên trước. Tuy vậy, các vị thế mới nắm giữ qua đêm vẫn được mở thêm. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này đạt 32.641 hợp đồng, tăng so với phiên trước.
Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 28/4 ghi nhận mức tăng hơn 22 điểm của VN-Index, nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Độ rộng tiêu cực và thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ, chưa tạo được sự đồng thuận.
Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng thêm cổ phiếu FPT, thu về 286 tỷ đồng trong phiên hôm nay (28/4). Tuy vậy, lực cầu nội nâng đỡ giúp FPT tăng giá gần 1,4%.
Đại hội đồng cổ đông ABBank: Tận dụng "lương khô" và nguồn thu mới, nhắm đỉnh lãi kỷ lục 4.500 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ABBank: Tận dụng "lương khô" và nguồn thu mới, nhắm đỉnh lãi kỷ lục 4.500 tỷ đồng

(TBTCO) - ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 4.500 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 28% so với năm 2025, tăng trưởng tín dụng 9%, nợ xấu kiểm soát dưới 1,5% cùng kế hoạch tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng và chuẩn bị chuyển sàn sang HOSE. Lãnh đạo ABBank nhấn mạnh động lực tăng trưởng từ nguồn “lương khô” xử lý nợ xấu và phát triển các nguồn thu mới.
Trái phiếu doanh nghiệp: Đa dạng hóa nhà đầu tư mở đường cho thị trường tăng "độ sâu"

Trái phiếu doanh nghiệp: Đa dạng hóa nhà đầu tư mở đường cho thị trường tăng "độ sâu"

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào khối các ngân hàng thương mại, việc đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư dài hạn, đang trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao độ sâu thị trường và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
ĐHĐCĐ Eximbank 2026: Thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm

ĐHĐCĐ Eximbank 2026: Thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026 - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; mã Ck: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình theo quy định và nhận được sự đồng thuận của cổ đông.
Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

