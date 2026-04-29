MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh
Thu nhập lãi thuần lập đỉnh, bù đắp nguồn thu ngoài lãi
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.
Báo cáo tài chính do MB công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của MB đạt 9.628,4 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 1.242,1 tỷ đồng, chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh của thu nhập cốt lõi. Đây cũng là mức lợi nhuận cao, chỉ xếp sau quý kỷ lục quý IV/2025.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần của MB tăng 27,5%, tương ứng tăng mạnh 3.220,9 tỷ đồng, lên 14.913,1 tỷ đồng, tiếp tục là động lực chính và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Mảng dịch vụ cũng đóng góp tích cực khi lãi thuần tăng 38,3%, đóng góp 1.708,7 tỷ đồng.
|Đồ họa: Ánh Tuyết
Tuy nhiên, đà tăng phần nào bị ảnh hưởng khi thu nhập ngoài lãi đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, suy giảm trên 30%, do hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư đảo chiều so với mức lãi cùng kỳ, trong khi mảng mua bán chứng khoán kinh doanh cũng suy giảm.
Tính chung tổng thu nhập hoạt động MB tăng 13,8% trong quý I/2026, tức tăng 2.107,5 tỷ đồng lên 17.430,2 tỷ đồng; trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 10,1%, cho thấy hiệu quả kiểm soát chi phí tương đối tốt.
Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 15,7% lên 3.454,8 tỷ đồng, cho thấy ngân hàng chủ động củng cố bộ đệm an toàn. Tổng thể, tăng trưởng lợi nhuận quý I/2026 của MB vẫn được dẫn dắt bởi nền tảng tín dụng và dịch vụ, đủ sức bù đắp biến động từ một số nguồn thu ngoài lãi, qua đó, duy trì đà tăng trưởng 14,8% cùng kỳ.
Theo kế hoạch, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% so với năm 2025, đạt khoảng 39.400 - 41.121 tỷ đồng, qua đó củng cố vị thế trong nhóm “Big 5”. Kết thúc quý I, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 23,4 - 24,4% kế hoạch năm, bám sát lộ trình đề ra.
Dư nợ cho vay tăng lên 1,12 triệu tỷ đồng, nợ xấu duy trì dưới 1,5%
Về hoạt động cho vay khách hàng, đến cuối quý I/2026, dư nợ hợp nhất của MB đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Việc giải ngân tín dụng diễn ra đa dạng ở các ngành nghề kinh doanh. Trong đó, cho vay các doanh nghiệp bất động sản chiếm 11,8% dư nợ hợp nhất của MB trong quý I/2026.
Thông tin từ giới phân tích cho thấy, định hướng của ngân hàng là quản lý tỷ trọng bất động sản ở mức khoảng 10% tổng tín dụng, với mức trần nội bộ là 12%, trong khi tỷ lệ nợ xấu hiện tại của phân khúc này vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu tổng thể của ngân hàng.
|Thông tin từ Đại hội đồng cổ đông mới đây, ngân hàng đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng mạnh trong 3 năm, với động lực từ việc nhận chuyển giao bắt buộc OceanBank (MBV) và được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 35% trong 4 năm, tạo nền tảng mở rộng quy mô vào nhóm dẫn đầu thị trường. Theo lãnh đạo MB, đây là cơ hội rất lớn cho MB và vài ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc có tốc độ tăng trưởng mạnh trong 3 năm tiếp theo.
Về định hướng cho vay, MB kiên định với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cho vay sang bán lẻ, phấn đấu gia tăng tỷ trọng cho các phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thêm 1,5 - 3%/năm.
MB cũng đang định vị phân khúc khách hàng FDI như một trụ cột tăng trưởng mới, bên cạnh các nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân.
Định hướng này được hỗ trợ bởi bộ phận khách hàng FDI chuyên trách cùng kế hoạch mở các văn phòng đại diện tại Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... nhằm đón đầu dòng vốn liên quan đến FDI. Đồng thời, ngân hàng cũng nghiên cứu sử dụng tối đa 5% vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để thành lập hoặc mua lại công ty con ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế.
Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của MB đạt 1,61 triệu tỷ đồng. Ngân hàng đặt mục tiêu nâng quy mô này lên 2 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, tương ứng tăng khoảng 28% so với cùng kỳ.
|MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh. Ảnh tư liệu.
Về chất lượng tài sản, các chỉ số nợ xấu tăng nhẹ quý I/2026 so với quý trước, với quy mô nợ xấu nhóm 3 - 5 đạt 15.947,6 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng ở mức 1,42%, giảm 42 điểm cơ bản so với cùng kỳ, nhưng tăng 13 điểm cơ bản so với quý trước. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) trong quý I/2026 vẫn duy trì trên 90%, cho thấy bộ đệm dự phòng ở mức tương đối tốt. Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%; trước đó, năm 2025, chỉ số này được kiểm soát ở mức thấp, quanh 1,29%, thấp hơn kế hoạch đề ra.
Theo đánh giá, quý I/2026 là giai đoạn nhiều thách thức đối với hoạt động huy động vốn, song kỳ vọng sẽ cải thiện dần về cuối năm. MB hiện nằm trong nhóm số ít ngân hàng duy trì được sự cân bằng giữa huy động và cho vay trên thị trường 1, với cơ cấu nguồn vốn tương đối đồng đều giữa tiền gửi dân cư và nguồn từ các định chế tài chính quốc tế.
Theo đó, về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng đạt 905,9 nghìn tỷ đồng quý I/2026, giảm 1,7% so với quý trước, nhưng tăng 1,2% trong quý I/2025, một phần do tính chất mùa vụ thông thường trong quý I/2026 khi các khách hàng doanh nghiệp rút tiền gửi sau thời điểm cuối năm. Ngược lại, trong quý I/2026, giấy tờ có giá tiếp tục tăng trưởng mạnh 11,5% so với quý trước, lên 208,8 nghìn tỷ đồng, qua đó củng cố nền tảng vốn và thanh khoản của MB./.