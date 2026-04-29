MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

Thu nhập lãi thuần lập đỉnh, bù đắp nguồn thu ngoài lãi

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

Báo cáo tài chính do MB công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của MB đạt 9.628,4 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 1.242,1 tỷ đồng, chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh của thu nhập cốt lõi. Đây cũng là mức lợi nhuận cao, chỉ xếp sau quý kỷ lục quý IV/2025.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của MB tăng 27,5%, tương ứng tăng mạnh 3.220,9 tỷ đồng, lên 14.913,1 tỷ đồng, tiếp tục là động lực chính và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Mảng dịch vụ cũng đóng góp tích cực khi lãi thuần tăng 38,3%, đóng góp 1.708,7 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Tuy nhiên, đà tăng phần nào bị ảnh hưởng khi thu nhập ngoài lãi đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, suy giảm trên 30%, do hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư đảo chiều so với mức lãi cùng kỳ, trong khi mảng mua bán chứng khoán kinh doanh cũng suy giảm.

Tính chung tổng thu nhập hoạt động MB tăng 13,8% trong quý I/2026, tức tăng 2.107,5 tỷ đồng lên 17.430,2 tỷ đồng; trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 10,1%, cho thấy hiệu quả kiểm soát chi phí tương đối tốt.