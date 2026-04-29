Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp này bị xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, Công ty đã chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu quan trọng như báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024, các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2025. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin bất thường liên quan đến việc không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng. Đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Công ty cũng công bố chậm nhưng dưới 15 ngày so với quy định.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty Hoàng Phúc bị xử phạt thêm 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn báo cáo, khi chậm gửi văn bản thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với doanh nghiệp này là 177,5 triệu đồng. Mức xử phạt được áp dụng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.