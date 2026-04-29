Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

06:36 | 29/04/2026
Giá cà phê hôm nay (29/4) đồng loạt điều chỉnh giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với trước kỳ nghỉ lễ. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục giữ ổn định, dao động trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg.
Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hôm nay giao dịch trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg

Ghi nhận trong sáng 29/4, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt điều chỉnh giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với trước kỳ nghỉ lễ, đưa mặt bằng giá xuống còn 86.500 - 87.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua phổ biến ở mức 87.000 đồng/kg, cho thấy sự đồng thuận của thị trường tại các vùng trồng trọng điểm. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mức giá thấp nhất, ở mức 86.500 đồng/kg.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn thương lái sau kỳ nghỉ, khi thị trường quốc tế không còn duy trì được đà tăng trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,57% (tương đương 55 USD/tấn), xuống còn 3.428 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 1,73% (59 USD/tấn), còn 3.344 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 2,16% (6,4 US cent/pound), xuống còn 288,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,2% (6,3 US cent/pound), về mức 278,8 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì vùng 138.000 - 142.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng 29/4, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục giữ ổn định, dao động trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg, không thay đổi so với những phiên gần đây.

Cụ thể, Đắk Lắk vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất thị trường, đạt 142.000 đồng/kg. Đứng sau là Đắk Nông (khu vực Lâm Đồng) với mức 141.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá tại khu vực Tây Nguyên vẫn giữ được sự ổn định sau giai đoạn điều chỉnh.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai cùng duy trì ở mức 140.000 đồng/kg, phản ánh sự cân bằng cung - cầu tương đối ổn định trong khu vực này.

Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 138.000 đồng/kg. Dù thấp hơn các khu vực khác, mức giá này vẫn được đánh giá là cao so với mặt bằng nhiều năm trước, cho thấy thị trường hồ tiêu đang duy trì vùng giá tương đối hấp dẫn với người trồng.

Nhìn chung, sau chuỗi phiên biến động nhẹ, thị trường hồ tiêu nội địa đang bước vào trạng thái “lặng sóng”, khi cả người mua và người bán đều thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu toàn cầu nhìn chung không ghi nhận biến động đáng kể trong phiên giao dịch gần nhất.

Hiện giá tiêu đen Indonesia đang được niêm yết ở mức 7.007 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.000 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức cao 9.300 USD/tấn, phản ánh chất lượng và vị thế của quốc gia này trên thị trường cao cấp.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l, chưa có sự điều chỉnh mới trong ngắn hạn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.231 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
