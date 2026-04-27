Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

06:34 | 27/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (27/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, tuy nhiên hoạt động mua bán đã có dấu hiệu sôi động hơn. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng đi lên, phản ánh nhu cầu từ thị trường quốc tế đang dần cải thiện.
Giá lúa gạo hôm nay ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM hôm nay 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bình giá so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 486 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 336 - 340 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 388 - 392 USD/tấn, trong khi đó, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 346 - 350 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 283 - 287 USD/tấn./.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, khối lượng xuất khẩu gạo Việt Nam nửa đầu tháng 4/2026, đạt 531.000 tấn, trị giá 246,4 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/4, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 2,81 triệu tấn, trị giá 1,32 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng giảm 380.000 tấn, kim ngạch giảm khoảng 155 triệu USD.

Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam. Trong quý I/2026, xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 521,2 triệu USD, tăng 21,3% về lượng và 6,7% về trị giá so với cùng kỳ.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai với 334.501 tấn, trị giá 167 triệu USD, tăng 44,1% về lượng và 44,4% về trị giá. Thị phần tăng mạnh từ 10,1% lên 14,7%.
Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 24/4: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh, trong nước ít biến động

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

“Trọn Lễ an vui”: Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng dịp Lễ giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 với 4.400 quà tặng ý nghĩa

Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Giá cà phê hôm nay (26/4) bất ngờ giảm mạnh khoảng 1.200 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá về 88.000 đồng/kg trong bối cảnh thị trường thế giới suy yếu. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định sau chuỗi phiên biến động trước đó.
Giá heo hơi hôm nay (26/4) tiếp tục cho thấy trạng thái ổn định là chủ đạo, xen lẫn một số điều chỉnh nhẹ tại từng địa phương. So với các phiên trước, biên độ biến động không lớn, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng tương đối, trong khi yếu tố dịch bệnh vẫn là biến số cần theo dõi.
Giá cao su hôm nay (26/4) trên các sàn giao dịch chính ở châu Á chịu áp lực giảm. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản giảm 0,13%; Trung Quốc giảm 1,36%; Singapore giảm 0,1%. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi.
(TBTCO) - Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác kinh tế song phương, với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và tính bổ trợ ngày càng rõ nét.
(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, giá cà phê thời gian tới tăng nhẹ vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Hiện mức tồn kho toàn cầu suy giảm mạnh, lượng Arabica lưu kho tại sàn ICE Mỹ giảm 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Robusta cũng chạm mức thấp nhất trong 16 tháng.
Giá cao su thế giới hôm nay (25/4) tiếp tục đà tăng, nhất là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Nguyên nhân dẫn đến đà tăng này là từ giá dầu thô đi lên và đồng Yên suy yếu. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Viện Trang thiết bị và Công trình y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện trực thuộc về việc bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

