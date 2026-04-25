Tồn kho cà phê thế giới xuống mức thấp nhất trong vòng 25 năm

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi thị trường ngày càng phản ánh rõ nét rủi ro thắt chặt nguồn cung. Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 2,3% lên 6.374 USD/tấn, trong khi Robusta cùng kỳ hạn tăng gần 2%, vượt mốc 3.400 USD/tấn.

Yếu tố cốt lõi hỗ trợ giá cà phê hiện nay là mức tồn kho toàn cầu suy giảm mạnh. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, tồn kho cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 đã xuống mức thấp nhất trong vòng 25 năm. Lượng Arabica lưu kho tại sàn ICE Mỹ giảm 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tồn kho Robusta cũng chạm mức thấp nhất trong 16 tháng.

Sự khan hiếm nguồn cung giao ngay đã khiến thị trường duy trì trạng thái “vắt giá”, phản ánh nhu cầu thực đối với hàng vật chất vẫn ở mức cao. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng chi phí vận tải, bảo hiểm và đầu vào sản xuất, qua đó củng cố mặt bằng giá.

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: TL.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn chịu lực cản nhất định từ triển vọng nguồn cung cải thiện tại Brazil. Quốc gia này đang bước vào giai đoạn thu hoạch Robusta từ tháng 4 và Arabica từ tháng 5, với kỳ vọng sản lượng phục hồi nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và bước vào chu kỳ “năm được mùa”.

Theo Cục Hải quan, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Trong quý I/2026, xuất khẩu sang EU đạt khoảng 274.695 tấn, tương đương 1,23 tỷ USD, chiếm 46,5% về lượng và 44,7% về kim ngạch. Đức, Italy và Tây Ban Nha vẫn là các thị trường chủ lực.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê tiếp đà tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp, với lực đẩy đến từ cả yếu tố cung - cầu và các biến động trên thị trường quốc tế. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 88.700 - 89.500 đồng/kg. Tuy nhiên, giao dịch thực tế vẫn duy trì ở mức trầm lắng khi nông dân có xu hướng hạn chế bán ra tại vùng giá hiện tại, trong khi nhu cầu thu mua ổn định.

Về hoạt động sản xuất, các đợt mưa chuyển mùa tại Tây Nguyên gần đây được đánh giá là tích cực, góp phần cung cấp lượng nước cần thiết cho quá trình đậu quả và phát triển quả của cây cà phê trong giai đoạn đầu vụ.

Đối với hoạt động xuất khẩu, tháng 3/2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Theo Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê đạt 222 nghìn tấn, trị giá 990,2 triệu USD, tăng 56% về lượng và 47,5% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 2025 tăng 15,6% về lượng nhưng giảm 11,5% về trị giá.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê Việt đạt 590,5 nghìn tấn, trị giá 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá xuất khẩu giảm.

Dự báo xuất khẩu cà phê Việt năm 2026 đạt trên 8 tỷ USD

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường cà phê vẫn chịu áp lực từ nguồn cung và biến động kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, về dài hạn, ngành cà phê Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội nếu tận dụng tốt lợi thế sản xuất, đồng thời chuyển đổi sang phát triển bền vững và nâng cao chất lượng.

Việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cùng với các sáng kiến như Robusta XXI, được kỳ vọng sẽ giúp cà phê Việt Nam không chỉ giữ vững vị trí về sản lượng mà còn nâng tầm về giá trị và thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Còn theo ông Lê Đức Huy - đại diện Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Việt Nam đã khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, lợi thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với việc dẫn dắt về tiêu chuẩn chất lượng hay định hình giá trị trên thị trường quốc tế.

Chính vì vậy, sáng kiến “Robusta XXI” được triển khai nhằm xây dựng một khung đánh giá chất lượng dựa trên cơ sở khoa học, hướng tới hình thành tiêu chuẩn tự nguyện cho cà phê Robusta Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh.

Nhận định về xuất khẩu cà phê năm 2026, ông Thái Như Hiệp - Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho rằng, niên vụ mới giá tương đối ổn định và xuất khẩu vẫn có cơ sở để duy trì khả quan.

Tuy nhiên, theo ông Hiệp, các chính sách liên quan đến cà phê giữa Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia Bắc - Nam Mỹ hiện chưa rõ ràng, khiến giá cà phê tiếp tục biến động. Trong bối cảnh đó, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam niên vụ tới được kỳ vọng đạt trên 8 tỷ USD, song mục tiêu 10 tỷ USD khó khả thi nếu xuất hiện các chính sách bất lợi.

Trong bối cảnh đó, dư địa phát triển của ngành cà phê Việt Nam năm 2026 được xác định nằm ở quản trị rủi ro giá, nâng chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn bền vững và đa dạng hóa thị trường, thay vì kỳ vọng vào những đợt tăng giá đột biến như năm trước.