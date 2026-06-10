Ngày 10/6: Giá heo hơi giảm cục bộ tại một số tỉnh

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 63.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đắk Lắk và Khánh Hòa trở thành nhóm địa phương có mức giá thấp nhất khu vực.

Giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Quảng Trị giữ nguyên mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 64.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai tiếp tục giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg và là địa phương có giá cao nhất khu vực. Tây Ninh và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long duy trì mức 63.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm cục bộ tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Đáng chú ý, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã giảm xuống còn 63.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau vẫn duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên./.