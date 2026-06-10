Tài chính

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

Đức Minh

Đức Minh

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06:35 | 10/06/2026
(TBTCO) - Ngày 9/6/2026, Bộ Tài chính phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ tăng cường quản trị kinh tế (Hợp phần 2) lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier đồng chủ trì cuộc họp.
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Tại phiên họp, hai bên cùng đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, trao đổi về các khó khăn, thách thức và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện; đồng thời thảo luận định hướng hợp tác trong giai đoạn tới nhằm phát huy hiệu quả cao nhất các nguồn lực hỗ trợ của dự án.

Các đại biểu tập trung trao đổi thẳng thắn, thực chất, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị cụ thể, khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, thúc đẩy cải cách thể chế, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm bày tỏ sự trân trọng đối với những hỗ trợ thiết thực, hiệu quả từ Phái đoàn EU tại Việt Nam dành cho Việt Nam nói chung và ngành Tài chính nói riêng trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm thống nhất cao với quan điểm của Trưởng Phái đoàn EU trong việc hiện thực hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thành các hoạt động và kết quả cụ thể, đưa hợp tác đôi bên ngày càng đi vào chiều sâu.

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá cao cam kết đồng hành mạnh mẽ từ phía EU, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cũng ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý dự án. Mặc dù là phiên họp đầu tiên và quá trình triển khai ban đầu gặp một số khó khăn, song về cơ bản, các hoạt động vẫn đang bám sát khung thời gian quy định.

Để hoàn thành toàn diện 28 hoạt động còn lại (trên tổng số 38 hoạt động) trước thời hạn đóng dự án vào tháng 9/2027, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị, thay vì họp mỗi năm một lần như văn kiện ban đầu, Ban Chỉ đạo sẽ chuyển sang cơ chế họp định kỳ hàng quý để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, khuyến khích các nhóm kỹ thuật duy trì họp trực tuyến thường xuyên nhằm đảm bảo thông tin hai chiều luôn thông suốt.

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý và các bên liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với bối cảnh sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy và các chỉ đạo mới của Chính phủ. Báo cáo đề xuất sơ bộ về các nội dung cần cập nhật, giữ nguyên hoặc loại bỏ, hoàn thành muộn nhất trong tuần này.

Chỉ đạo sâu hơn về chuyên môn, Thứ trưởng lưu ý, trong cấu phần quản lý quy hoạch cần lồng ghép linh hoạt các nhiệm vụ, kết hợp đồng thời việc phổ biến pháp luật, hướng dẫn Luật Quy hoạch với việc lấy ý kiến cho nghị định hướng dẫn liên quan nhằm tối ưu hóa thời gian và hiệu quả. Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện và làm rõ phương án xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch để bàn giao thông tin đầu vào cho Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số triển khai.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm lưu ý việc điều động chuyên gia hỗ trợ pháp lý phải đảm bảo tính kịp thời. Trong trường hợp các vướng mắc pháp lý đã được Bộ Tài chính tự xử lý xong, Ban Quản lý cần chủ động, linh hoạt chuyển nguồn lực chuyên gia sang các nội dung cần thiết khác để tránh lãng phí.

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Ông Julien Guerrier bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ Tài chính và hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai các hoạt động tiếp theo của dự án, cũng như các hoạt động khác cần ưu tiên trong kế hoạch đã được thống nhất.

Theo ông Julien Guerier cho biết, Dự án hợp phần 2 “tăng cường môi trường kinh doanh, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư công và mua sắm công” được triển khai trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - EU nhằm tăng cường năng lực quản trị kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, tăng cường bao trùm tại Việt Nam.

Theo đánh giá của nhóm tư vấn, các hoạt động chính, gồm: Cải thiện quản lý quy hoạch; tăng cường quản lý đầu tư công; phát triển hệ thống mua sắm công minh bạch, phần lớn các tham chiếu đã được xây dựng, phê duyệt và triển khai; nhiều nghiên cứu, hội theo kỹ thuật và hoạt động nâng cao năng lực đã được thực hiện.

Tuy nhiên một số nội dung quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư công và chuyển đổi số, vẫn đang trong quá trình chuẩn bị hoặc triển khai./.

Đức Minh
Từ khóa:
hợp tác tài chính Quan hệ Chiến lược Hỗ trợ tăng cường quản trị Hiện thực hóa mối quan hệ chuyển đổi số Việc phổ biến pháp luật

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