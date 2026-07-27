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Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
11:06 | 27/07/2026
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm được điều động, chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.
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Sáng ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Trịnh Mạnh Linh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng NgãiThứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Ông Trịnh Mạnh Linh - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Đức Tâm.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; định hướng, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Ông Trịnh Mạnh Linh - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh đánh giá, ông Nguyễn Đức Tâm có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm, tư duy đổi mới và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng; đồng thời đề nghị ông Nguyễn Đức Tâm sớm nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, Quảng Ngãi có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, “ngã ba biên giới”, tiếp giáp với Lào và Campuchia, là cửa ngõ ra biển Đông trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây; với hệ sinh thái đa dạng từ miền núi, cao nguyên đến đồng bằng ven biển, hải đảo, tạo nên những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu nổi bật trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân... là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Đức Tâm, đây chính là nền tảng và động lực để tập thể Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và cá nhân ông tiếp tục kế thừa những thành tựu của các bậc tiền bối đi trước, phát huy những tiềm năng, lợi thế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Tâm, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (thứ 8, từ trái sang) và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn học hỏi, lắng nghe, cầu thị, gần gũi cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nêu cao tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”; tập trung nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy những giải pháp phù hợp, thiết thực để mỗi quyết sách của Tỉnh ủy không chỉ đúng về chủ trương, mà còn trúng với thực tiễn, hợp lòng dân, trở thành động lực phát triển, tạo được chuyển biến thực sự trong đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ông Nguyễn Đức Tâm 45 tuổi, quê Hưng Yên, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2003.

Trong hơn 20 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Đức Tâm lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký; Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10/2024, ông Nguyễn Đức Tâm được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2025, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Đức Minh
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