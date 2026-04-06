Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm Phật lịch 2569

Đức Minh

Đức Minh

14:05 | 06/04/2026
(TBTCO) - Ngày 6/4/2026, Đoàn cán bộ Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm trưởng đoàn đã đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào năm Phật lịch lần thứ 2569. Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat đón tiếp Thứ trưởng.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay; đồng thời khẳng định sự ủng hộ bền vững và mong muốn thúc đẩy tình hữu nghị song phương giữa Việt Nam - Lào ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm Phật lịch 2569
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tặng hoa chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đang không ngừng phát triển hết sức tốt đẹp.

Về phần mình, Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat cảm ơn đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam đã đến chung vui với Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, xem đây là một sự động viên, khích lệ to lớn.

Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat khẳng định mối quan hệ Lào-Việt Nam là đặc biệt, mẫu mực, hiếm có trên thế giới; đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, nhiều ý nghĩa giữa Bộ Tài chính hai nước thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc thắt chặt hơn nữa quan hệ Lào - Việt Nam.

Nhân dịp này, Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện để các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của mình.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm Phật lịch 2569
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm Phật lịch 2569
Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat trao đổi. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat đã trao đổi các nội dung xoay quanh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng then chốt, đặc biệt là kế hoạch xây dựng hệ thống kho bãi và cung ứng xăng dầu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và tối ưu hóa hậu cần vận chuyển.

Thông qua việc thảo luận về các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và khảo sát địa điểm xây dựng kho chứa xăng, dầu, hai bên thể hiện kỳ vọng tạo nên một bước đột phá trong giao thương và tận dụng lợi thế địa lý, hệ thống kho tàng của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm Phật lịch 2569
Thứ trưởng Trần Quốc Phương cùng lãnh đạo Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Văn Phòng Bộ Tài chính, Cục Đầu tư nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Kết thúc buổi gặp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương gửi lời chúc Tết cổ truyền Lào Bunpimay hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, thành công tới cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đồng thời khẳng định niềm tin rằng mối quan hệ Việt - Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đức Minh
Bài liên quan

Báo Tài chính - Đầu tư: Kênh truyền thông chiến lược về chính sách tài chính quốc gia

Báo Tài chính - Đầu tư: Kênh truyền thông chiến lược về chính sách tài chính quốc gia

Ý nghĩa của tiền lì xì và cách để "tiền đẻ ra tiền"

Ý nghĩa của tiền lì xì và cách để "tiền đẻ ra tiền"

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Kinh tế vững đà tăng trưởng, nhưng áp lực lớn đang chờ phía trước

Kinh tế vững đà tăng trưởng, nhưng áp lực lớn đang chờ phía trước

(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động từ các xung đột địa chính trị, nền kinh tế nội địa vẫn thể hiện sức chống chịu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng 2 con số, chặng đường phía trước đòi hỏi nỗ lực vượt bậc khi nhiều thách thức đang chờ đợi ở 3 quý cuối năm.
Giải ngân đầu tư công quý I/2026: Nhiều lực cản cần tháo gỡ

Giải ngân đầu tư công quý I/2026: Nhiều lực cản cần tháo gỡ

(TBTCO) - Quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực so với cùng kỳ, nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp so với yêu cầu. Nhiều "điểm nghẽn" kéo dài từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến nguồn vật liệu và thủ tục dự án tiếp tục là lực cản, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt tháo gỡ trong thời gian tới.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, kết thúc quý I/2026, thu ngân sách nhà nước ghi nhận những kết quả tích cực khi ước hoàn thành 32,4% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước bằng 16,8% dự toán, tăng 23,1% so với cùng kỳ.
Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, việc mở rộng dự trữ dầu thô không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn là “lá chắn” giúp nền kinh tế tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu.
Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

(TBTCO) - Trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm. Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Gỡ “điểm nghẽn” thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Gỡ “điểm nghẽn” thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2026, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chậm hoàn thiện cơ chế, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với các bộ chủ chương trình nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức lễ phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 – 7/8/2026).
Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao