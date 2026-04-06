Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm Phật lịch 2569

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay; đồng thời khẳng định sự ủng hộ bền vững và mong muốn thúc đẩy tình hữu nghị song phương giữa Việt Nam - Lào ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tặng hoa chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đang không ngừng phát triển hết sức tốt đẹp.

Về phần mình, Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat cảm ơn đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam đã đến chung vui với Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, xem đây là một sự động viên, khích lệ to lớn.

Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat khẳng định mối quan hệ Lào-Việt Nam là đặc biệt, mẫu mực, hiếm có trên thế giới; đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, nhiều ý nghĩa giữa Bộ Tài chính hai nước thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc thắt chặt hơn nữa quan hệ Lào - Việt Nam.

Nhân dịp này, Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện để các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của mình.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat trao đổi. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Tham tán công sứ Lắt-ta-na Shi-ha-lat đã trao đổi các nội dung xoay quanh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng then chốt, đặc biệt là kế hoạch xây dựng hệ thống kho bãi và cung ứng xăng dầu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và tối ưu hóa hậu cần vận chuyển.

Thông qua việc thảo luận về các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và khảo sát địa điểm xây dựng kho chứa xăng, dầu, hai bên thể hiện kỳ vọng tạo nên một bước đột phá trong giao thương và tận dụng lợi thế địa lý, hệ thống kho tàng của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cùng lãnh đạo Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Văn Phòng Bộ Tài chính, Cục Đầu tư nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Kết thúc buổi gặp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương gửi lời chúc Tết cổ truyền Lào Bunpimay hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, thành công tới cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đồng thời khẳng định niềm tin rằng mối quan hệ Việt - Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.