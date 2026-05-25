Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

15:31 | 25/05/2026
(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, chất lượng phục vụ người nộp thuế của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả qua quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
99% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng luôn đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành Thuế trong giai đoạn vừa qua có tiến trình rất sâu rộng, bài bản, tổng thể và thực chất nhất trong số các cơ quan nhà nước” - ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ người nộp thuế. Ảnh: TN

Đồng quan điểm, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cũng đánh giá rất cao tầm quan trọng của cơ quan thuế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế. Theo ông, trong giai đoạn vừa qua, cơ quan thuế đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

“Kết quả thể hiện ở ứng dụng chuyển đổi số giúp xử lý hồ sơ thuế nhanh gấp 2 lần so với trước đây. Tỷ lệ hài lòng của người nộp thuế tăng từ 80% (năm 2020) lên 92% (năm 2024)” - ông Mạc Quốc Anh chỉ rõ.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, thời gian qua, cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính thuế; đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử.

Cụ thể, về dịch vụ khai thuế điện tử, giai đoạn 2021 - 2025, số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng tăng từ 853.569 doanh nghiệp (năm 2021) lên 1.010.499 doanh nghiệp (năm 2025); tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt trên 99%.

Tính đến ngày 20/4/2026, có 1.024.300 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, đạt 99,41%. Lũy kế từ khi triển khai đến nay, hệ thống đã tiếp nhận 166,8 triệu tờ khai điện tử.

Về hoàn thuế điện tử, giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử tăng từ 94% (năm 2021) lên 98% (năm 2025). Riêng từ ngày 1/1/2026 đến 20/4/2026, có 4.198/4.318 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, đạt 97%; số hồ sơ tiếp nhận hoàn điện tử đạt 5.585/5.756 hồ sơ, tương ứng 97%; hệ thống đã giải quyết 5.150 hồ sơ với số tiền hoàn hơn 49.408 tỷ đồng.

24,5 tỷ hóa đơn điện tử được tiếp nhận và xử lý

Bên cạnh các ứng dụng thuế điện tử, ngành Thuế đã triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2022, đến nay đã tiếp nhận, xử lý gần 24,5 tỷ hóa đơn, hình thành cơ sở dữ liệu lớn phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (triển khai từ ngày 15/12/2022), Cục Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, hỗ trợ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp hệ thống ứng dụng, phối hợp với nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng thương mại, ví điện tử và trung gian thanh toán để hình thành hệ sinh thái tiện ích “hóa đơn điện tử - phần mềm bán hàng - thanh toán không dùng tiền mặt - phần mềm kế toán - hỗ trợ AI”.

Tính đến ngày 30/4/2026, đã có 499.051 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 33% so với cuối năm 2025; tổng số hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đạt 7,1 tỷ hóa đơn. Riêng khu vực hộ kinh doanh có 303.688 hộ đăng ký, tỷ lệ sử dụng đạt trên 86%, tăng gần 8 điểm phần trăm so với cuối năm 2025 (mục tiêu năm 2026, tỷ lệ chung đạt trên 80%, trong đó hộ kinh doanh đạt trên 90%).

Ông Nguyễn Thế Bình - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho rằng, việc ngành Thuế triển khai thành công hệ thống hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm đáng kể các rủi ro về pháp lý. Nhờ số hóa, doanh nghiệp có thể phòng tránh tình trạng mất mát, làm giả hóa đơn. Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế giúp doanh nghiệp xác minh chính xác nguồn gốc, tính hợp pháp của bên bán.

Đặc biệt, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp loại bỏ các lỗi sai sót thông tin (tên công ty, mã số thuế, địa chỉ) thường gặp khi viết hóa đơn giấy. Doanh nghiệp không còn phải đối mặt với nguy cơ bị phạt do kê khai sai hoặc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

10,7 triệu lượt tải và cài đặt eTax Mobile

Ứng dụng eTax Mobile tiếp tục được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện theo hướng xây dựng một nền tảng thống nhất, nơi người nộp thuế có thể thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế chỉ trên một ứng dụng. eTax Mobile tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động; đồng thời đã bổ sung trợ lý ảo Chatbot hỗ trợ 24/7, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ và giải đáp kịp thời cho người nộp thuế.

Ứng dụng eTax Mobile đã đạt hơn 10,7 triệu lượt tải và cài đặt. Ảnh minh họa.

Lũy kế từ khi triển khai, ứng dụng đã đạt hơn 10,7 triệu lượt tải và cài đặt. Số giao dịch nộp thuế qua ngân hàng thương mại đạt trên 21,2 triệu giao dịch, với tổng số tiền nộp thành công khoảng 35 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2 lần về số giao dịch và 2,7 lần về số thu so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Thuế, việc triển khai eTax Mobile đã góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện và hiệu quả cung cấp dịch vụ thuế điện tử.

Bên cạnh eTax Mobile, Cục Thuế tiếp tục vận hành ổn định Cổng thương mại điện tử dành cho cá nhân, hộ kinh doanh. Tính lũy kế đến ngày 17/4/2026, Cổng đã cấp được 216.575 mã số thuế cho người nộp thuế, tiếp nhận 700.028 chứng từ nộp tiền với tổng số tiền đã nộp trên 3.208 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2026 đến ngày 17/4/2026, hệ thống đã cấp 18.907 mã số thuế, tiếp nhận 167.391 tờ khai, 103.913 chứng từ nộp tiền với tổng số tiền đã nộp trên 384 tỷ đồng. Đây là kênh quan trọng hỗ trợ quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, góp phần mở rộng cơ sở thu và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.

Công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, nền tảng số tiếp tục được đẩy mạnh trên cả phương diện thể chế, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Cục Thuế đã nâng cấp Cổng thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quản lý dữ liệu liên quan đến khoảng 95.000 doanh nghiệp, hơn 1,2 triệu hộ, cá nhân kinh doanh; quản lý 202 nhà cung cấp nước ngoài với số thuế nộp đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đồng thời, cơ quan thuế đã thu thập thông tin của hơn 40 tỷ giao dịch với tổng giá trị hơn 336 nghìn tỷ đồng từ 439 sàn thương mại điện tử; triển khai khai thay, nộp thay đối với hơn 500.000 gian hàng kinh doanh thương mại điện tử trong và ngoài nước có chức năng thanh toán.

Năm 2025, số thu ngân sách nhà nước từ thương mại điện tử đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ; số xử lý truy thu, xử phạt về thuế đạt gần 1,2 nghìn tỷ đồng.

Ứng dụng Chatbot AI nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế đã triển khai các ứng dụng trợ lý ảo - Chatbot AI nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế và cán bộ thuế. Từ ngày 8/9/2025, Cục Thuế chính thức triển khai Chatbot AI tra cứu thông báo nâng cấp ứng dụng, hoạt động như một trợ lý ảo chuyên trách hỗ trợ cán bộ thuế tra cứu nhanh các nội dung nâng cấp, thay đổi của hệ thống ứng dụng.

Ngành Thuế ra mắt trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: TN

Từ ngày 6/12/2025, Cục Thuế tiếp tục triển khai Chatbot hỗ trợ người nộp thuế tích hợp trên eTax Mobile, cho phép người nộp thuế tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. Với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và phản hồi theo ngữ cảnh, Chatbot hỗ trợ người nộp thuế góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ thuế điện tử, giảm tải cho bộ phận hỗ trợ trực tiếp và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.

Ông Mạc Quốc Anh cho rằng, ngành Thuế đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế. Công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành Thuế đã tạo nền tảng phát triển bền vững và xây dựng niềm tin vào chính sách thuế của doanh nghiệp, người nộp thuế với cơ quan quản lý nhà nước.

Để đảm bảo hệ thống quản lý thuế trực tuyến hoạt động ổn định, tránh hiện tượng quá tải trong các giai đoạn cao điểm nộp thuế, ông Mạc Quốc Anh đề xuất, ngành Thuế cần tiếp tục cập nhật, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy trong phân tích dữ liệu thuế, giúp phát hiện và xử lý sai sót nhanh chóng.

Đặc biệt, theo ông Mạc Quốc Anh, ngành Thuế cần tiếp tục mở rộng dịch vụ thuế qua di động; nâng cấp các tính năng của ứng dụng eTax Mobile, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tích hợp thêm các công cụ hỗ trợ tính toán nghĩa vụ thuế, nhắc nhở lịch nộp thuế./.

