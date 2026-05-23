Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

Song Linh

17:38 | 23/05/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
Hoàn tất các điều kiện vận hành trước ngày 1/6

Chiều 23/5/2026, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban thuộc Cục Hải quan đã có buổi làm việc, kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị triển khai hoạt động của Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ và đoàn công tác Cục Hải quan thị sát việc triển khai mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng. Ảnh: CTV

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp rà soát điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống trang thiết bị, quy trình xử lý nghiệp vụ cũng như cơ chế phối hợp giữa Đội Thông quan với các Hải quan cửa khẩu trực thuộc.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực III, đến nay toàn bộ công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Đơn vị đã hoàn thiện việc bố trí trụ sở làm việc, lắp đặt hệ thống thiết bị, đường truyền, phần mềm phục vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ tập trung; xây dựng quy trình nghiệp vụ và phương án phối hợp giữa các bộ phận; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó sự cố nhằm bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu triển khai chính thức.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ (áo trắng) kiểm tra kết nối vận hành hệ thống công nghệ thông tin. Ảnh: CTV

Song song với công tác chuẩn bị về kỹ thuật và nhân sự, Chi cục Hải quan khu vực III cũng đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo và tập huấn về mô hình thông quan tập trung cho cán bộ công chức và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai.

Cùng ngày, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình thông quan tập trung dành cho công chức Đội Thông quan và công chức bộ phận kiểm tra thực tế hàng hóa tại các Hải quan cửa khẩu.

Đây là hội nghị tập huấn nội bộ thứ hai trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho thời điểm vận hành chính thức mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026. Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III; ông Lại An Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chi cục trưởng cùng đại diện lãnh đạo các Hải quan cửa khẩu và 110 công chức thuộc Chi cục.

Tại hội nghị, các nội dung nghiệp vụ trọng tâm, cơ chế phối hợp giữa Đội Thông quan và các Hải quan cửa khẩu, cũng như các tình huống phát sinh trong thực tế đã được hướng dẫn, trao đổi cụ thể. Công chức tham dự đồng thời được tập huấn trực tiếp về hệ thống phần mềm trao đổi thông tin, số hóa chứng từ nhằm bảo đảm quá trình vận hành hiệu quả ngay từ thời điểm triển khai.

Phổ biến quy trình thông quan tập trung đến doanh nghiệp

Để đảm bảo việc vận hành mô hình thông quan tập trung được thuận lợi, trước đó, ngày 21/5, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Tại sự kiện, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường cho rằng, hội nghị là dịp để cơ quan Hải quan và doanh nghiệp trao đổi, tháo gỡ khó khăn, mà còn tập trung phổ biến thông tin và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.

Đến nay, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, bố trí 89 công chức cho Đội Thông quan, ban hành quy trình nghiệp vụ và tổ chức tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ công chức, doanh nghiệp nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại hội nghị, ghi nhận những nỗ lực của Chi cục Hải quan khu vực III, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đánh giá cao tinh thần chủ động của đơn vị trong việc tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm vận hành thành công mô hình thông quan tập trung.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan, kịp thời tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Chi cục Hải quan khu vực III là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành Hải quan thực hiện thí điểm thông quan tập trung. Theo đó, toàn bộ hồ sơ hải quan sẽ được tiếp nhận và xử lý tập trung tại Đội Thông quan đặt tại số 1328 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Việc áp dụng mô hình mới kết hợp đẩy mạnh số hóa hồ sơ, chứng từ được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn từ 30% đến 50% thời gian thông quan, đồng thời giảm đáng kể chi phí logistics.
(TBTCO) - Chỉ trong vài ngày giữa tháng 5/2026, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ 17.521 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Crocs…
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Bộ Tài chính đề xuất, ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ.
(TBTCO) - Lũy kế đến nay, ngành Thuế đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.
(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nghiệp vụ “Ngăn chặn buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới trong môi trường hàng không ngày càng phức tạp.
(TBTCO) - Doanh nghiệp hưởng lợi lớnThông tư quy định quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc khi được ban hành sẽ không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, mà còn tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp, thông qua việc minh bạch hóa quy trình, giảm chi phí logistics, giảm thời gian chờ đợi và nâng khả năng kết nối thương mại xuyên biên giới.
(TBTCO) - Việc triển khai sinh trắc học trên eTax Mobile nhằm góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
(TBTCO) - Sáng 21/5, Chi cục Hải quan khu vực III đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2026. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở, ngành và hơn 300 đại biểu đại diện cho các hiệp hội và doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục.
