Đà Nẵng công bố 350 dự án gỡ vướng theo cơ chế đặc thù

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký, trên cơ sở các nghị quyết đặc thù của Quốc hội và đề xuất từ các cơ quan chuyên môn. 350 dự án, khu đất được phân thành 5 nhóm phụ lục tương ứng với từng dạng vướng mắc pháp lý.

Nhóm thứ nhất gồm 206 dự án, khu đất ở phường Sơn Trà được áp dụng Điều 3 Nghị quyết 170/2024/QH15 để xử lý các sai sót liên quan đến thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh lại thời hạn sử dụng đất từ “lâu dài” thành “50 năm”. Trong số này, ở phụ lục 01, danh mục đính kèm có các lô đất của nhà đầu tư cá nhân và 204 khu đất của Công ty CP Sơn Trà.

Về nhà đầu tư cá nhân, thứ tự số 1 là Lô Al .4 đường Hoàng Sa, vệt Thương mại-Dịch vụ-Du lịch từ đường Nguyễn Phan Vinh đến Lê Văn Thứ phường Sơn Trà do ông Nguyễn Thịnh Đình đại diện; thứ 2 là Dự án BA 599010 của Công ty TNHH Thương mại Minh Nghĩa thuộc C3-1 KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Danh sách dài từ thứ tự số 3 đến 206 là các dự án ký hiệu AC 148833… AC 79193 đều do Công ty CP Sơn Trà làm chủ đầu tư.

Nhóm thứ 2 (phụ lục 02) gồm 2 dự án được áp dụng các cơ chế quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết 170 để xác định lại nghĩa vụ tài chính. Trong số này có dự án tại lô L09 Khu biệt thự suối Đá nằm ở bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà do ông Lê Hữu Tiến và bà Võ Thị Thanh Vân làm chủ đầu tư; Khu đất tại đường 2/9 phường Hoà Cường do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư.

Lô biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà dai dẳng vướng mắc pháp lý vẫn chưa được tháo gỡ

Nhóm thứ 3 (phụ lục 03) gồm 8 dự án thuộc vệt đất ven biển phường Ngũ Hành Sơn, vướng mắc từ sai phạm do UBND thành phố ban hành giá đất thấp hơn so với giá tại bảng giá đất, được áp dụng điều 7 của Nghị quyết 170. Tất cả các dự án này sẽ được rà soát để thu hồi tiền sử dụng đất nộp về ngân sách.

Trong đó, bao gồm dự án Khu du lịch ven biển của Công ty Cổ phần du lịch Hà Nội Non Nước; Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển Đà Nẵng do Công ty Công ty Cổ phần phát triển đô thị Sóng Việt làm chủ đầu tư; Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hoàng Cường (Công ty CP du lịch Hoàng Cường); Dự án quần thể đô thị du lịch và Quốc tế Ariyana của Công ty CP Khách sạn và du lịch Thiên Thai…

Nhóm 4 và 5 (phụ lục 04 và 05) gồm 134 dự án được áp dụng Điều 11 và Điều 12 của Nghị quyết 29/2026/QH16 nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giao đất không qua đấu giá, đấu thầu hoặc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Các dự án tập trung chủ yếu ở phường Điện Bàn Đông, Điện Bàn, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Thăng An... Danh mục này xuất hiện nhiều dự án lớn từng vướng mắc kéo dài nhiều năm như: khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Mỹ Gia, khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, khu du lịch sinh thái cổng trời Đông Giang, khu đô thị số 1B. Ngoài ra, là Khu du lịch sinh thái cao cấp MB Tokin; Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An; Khu du lịch nghỉ dưỡng D'Evelyn Beach; Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Vinpearl Hội An; Sân golf Indochina Hội An; Khu nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An - Shantira Reach Resort and Spa; Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An…

Báo cáo kịp thời, tránh “mất quyền lợi”

Trước đó, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đã ký văn bản về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn. Qua đó, đề nghị các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đang thực hiện dự án hoặc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các dự án, khu đất chậm triển khai hoặc gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Các đơn vị phải cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, thông tin liên quan và làm rõ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để phục vụ công tác rà soát, tổng hợp, phân loại và đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Quần thể Ariyana của Công ty CP Khách sạn và du lịch Thiên Thai

Lãnh đạo UBND TP cũng yêu cầu các nhà đầu tư phân loại rõ các nhóm khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác có liên quan; đồng thời đề xuất cụ thể các nội dung cần được xem xét tháo gỡ nhằm tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án, đưa đất đai vào khai thác hiệu quả, hạn chế kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Căn cứ tính chất từng vụ việc, các nhà đầu tư được đề nghị gửi văn bản kiến nghị kèm phụ lục thống kê thông tin dự án đến các sở, ngành liên quan để xử lý theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo UBND TP thông qua Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Đối với các nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư, tài chính hoặc liên quan đến Sở Tài chính, UBND TP đề nghị gửi trực tiếp hồ sơ về Sở Tài chính TP. Đà Nẵng trước ngày 31/5/2026.

UBND TP. Đà Nẵng nêu rõ, sau thời hạn trên, trường hợp nhà đầu tư hoặc tổ chức kinh tế không có văn bản phản ánh, kiến nghị sẽ được xem như không có khó khăn, vướng mắc cần xem xét tháo gỡ trong đợt rà soát này.