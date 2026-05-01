Đầu tư

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Hà Minh

15:29 | 01/05/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, trước ngày 10/5/2026, tất cả sở, ban, ngành và địa phương phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị để đảm bảo điều kiện phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Theo chỉ thị, giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tất cả cấp, ngành. Trong bối cảnh năm 2026 là năm bản lề triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu cao nhất, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Để đạt mục tiêu này, các đơn vị quán triệt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Việc thực hiện phải đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng dàn trải, kém hiệu quả.

Trước ngày 10/5/2026, tất cả sở, ban, ngành và địa phương phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị để đảm bảo điều kiện phân bổ 100% kế hoạch vốn.

Trước ngày 15/5/2026, toàn thành phố phải hoàn tất việc phân bổ vốn. Những dự án chậm trễ sẽ bị xem xét thu hồi vốn để điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu và tiến độ tốt hơn.

Dựa trên đánh giá của Sở Nội vụ, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố tạm thời không phân cấp vốn xây dựng cơ bản năm 2026 cho các đơn vị không đảm bảo năng lực, thay vào đó giao cho các ban quản lý dự án chuyên trách thực hiện.

Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu là một trong những dự án đang hấp thụ tốt nhất nguồn đầu tư công tại Đà Nẵng
Chỉ thị cũng nêu rõ định hướng cắt giảm số lượng dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 ít nhất 30% so với giai đoạn trước; tập trung nguồn lực cho các công trình mang tính động lực, dự án liên vùng, liên tỉnh và liên xã có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội.

Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết cho từng dự án. Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp phụ trách nhóm dự án, định kỳ kiểm tra tiến độ hằng tuần để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, bí thư và chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, hiệu quả và tiến độ giải ngân. Những trường hợp không đủ khả năng thực hiện phải chủ động đề xuất điều chuyển dự án trước ngày 12/5.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 của Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ giao là 16.106 tỷ đồng; HĐND thành phố và UBND thành phố đã giao kế hoạch theo quy định bằng 100% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, ngân sách Trung ương là 2.310 tỷ đồng, ngân sách thành phố là 13.796 tỷ đồng.

UBND TP. Đà Nẵng đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương là 16.106 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao theo quy định.

Tính đến ngày 20/4, giải ngân kế hoạch vốn theo dự toán giao năm 2026 TP. Đà Nẵng đạt 1.878 tỷ đồng/16.106 tỷ đồng, bằng 11,66% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó giải ngân vốn Trung ương đạt 42 tỷ đồng/2.310 tỷ đồng, bằng 1,8% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

TP. Đà Nẵng phấn đấu đến hết ngày 30/6 giải ngân đạt 30%; đến hết ngày 30/9 phấn đấu giải ngân đạt 60%; đến hết ngày 31/12 phấn đấu giải ngân đạt 90% và đến hết ngày 31/1/2027 phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao./.

