Tài chính

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

11:31 | 24/04/2026
(TBTCO) - Thông tin từ Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 cho thấy, tính đến ngày 15/4, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch. Dù vậy, có tới 16 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, cùng một số bộ, địa phương được giao vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Trước áp lực hoàn thành 100% kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương đồng loạt đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân.
"Đòn bẩy” cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định đầu tư công là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, không chỉ của năm 2026, mà cả nhiệm kỳ này. Đây cũng là công cụ điều hành vĩ mô và lộ trình để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mở ra không gian phát triển mới trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Chính phủ coi đầu tư công thực sự đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt và lan tỏa đầu tư toàn xã hội, là đòn bẩy huy động nguồn lực xã hội, tạo ra các công trình, dự án có giá trị sử dụng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Do đó, phải đánh giá được tính hiệu quả, tính lan tỏa và tác động đến tăng trưởng khi giải ngân đầu tư công, cũng như việc điều hành hiệu quả, khả năng thu hồi vốn và thời gian thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: TTXVN.

Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương là 1.013.443,4 tỷ đồng, chiếm gần 35,5% tổng chi ngân sách nhà nước và cao hơn năm 2025 khoảng 30,6%.

Báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, có 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Bên cạnh đó, còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, có tới 16 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, cùng một số bộ, địa phương được giao vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2026 là 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 34.803 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương là 92.587,6 tỷ đồng, đạt 14,2%.

So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 4,5% về tỷ lệ và khoảng 47,1 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối.

Về tình hình phân bổ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, đến nay vẫn còn một số khoản chưa được phân bổ. Theo đó, tổng số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ là 79.688 tỷ đồng, do một số nguyên nhân chưa hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phân bổ.

Tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, số vốn chưa phân bổ chi tiết là 50.040,8 tỷ đồng của 15 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương, chiếm 4,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Nguyên nhân chủ yếu chưa phân bổ do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bao gồm cả các dự án ODA chưa hoàn thiện các thủ tục ký kết Hiệp định vay với nhà tài trợ, dẫn tới chưa đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn cho các dự án. Một số bộ, cơ quan đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để điều chuyển cho bộ, ngành, địa phương có nhu cầu sử dụng...

Nhiều “điểm nghẽn” kéo dài

Đánh giá tổng quan về khó khăn, thách thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, giải ngân đầu tư công thời gian qua vẫn còn dàn trải, chưa chú trọng đúng mức đến đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và hạch toán tổng thể.

Công tác chuẩn bị đầu tư còn yếu, thủ tục rườm rà, phân bổ chậm, giải phóng mặt bằng không kịp tiến độ, nguồn nguyên vật liệu không bảo đảm và phối hợp chưa đồng bộ, trong đó vai trò người đứng đầu chưa được phát huy.

“Giải ngân chậm và giải ngân không hết vốn cũng một vấn đề đã kéo dài khá lâu đến giờ, chúng ta bắt buộc phải có những biện pháp mạnh để xử lý vấn đề này, nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải ngân đi kèm với tăng cường chất lượng và hiệu quả của các dự án đầu tư” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Do đó, Chính phủ đề nghị làm rõ các khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó, nhiều vấn đề xuất phát từ tổ chức thực hiện chưa tốt, chưa quyết liệt và chưa gắn trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và thời hạn để làm cơ sở kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ.

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn mở khóa hơn 1 triệu tỷ đồng
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh VGP.

Làm rõ những “nút thắt” khiến tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, quá trình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công chịu tác động của nhiều quy định pháp luật liên quan. Đối với lĩnh vực đất đai, nhiều bộ, ngành, địa phương phản ánh quy trình xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn kéo dài. Quy định chuyển mục đích sử dụng đất còn phức tạp, thiếu hướng dẫn cụ thể trong một số trường hợp.

“Chi phí nguyên nhiên vật liệu vận chuyển tăng mạnh trong thời gian qua do chịu tác động xung đột tại Trung Đông, giá dầu thế giới tăng khoảng 43% so với trước xung đột. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu như đất đắp, cát đá diễn ra tại nhiều địa phương trong khi nhu cầu thi công tăng cao do đồng loạt triển khai nhiều dự án, nhất các công trình trọng điểm quốc gia” - Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Trong lĩnh vực xây dựng, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật và dự toán còn nhiều bước, có sự trùng lặp giữa các cơ quan. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán chưa có hướng dẫn đầy đủ khi giá vật liệu biến động.

Đối với môi trường, việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép khai thác vật liệu xây dựng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, chưa có hướng dẫn chi tiết về xác định tổng mức đầu tư, dự toán dịch vụ công nghệ thông tin. Việc thu thập báo giá còn phát sinh thủ tục và chưa có quy định xử lý khi có chênh lệch giá. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn.

Nguồn cung một số loại vật liệu chủ yếu như đất đắp, cát xây dựng... còn hạn chế, không đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng nhanh trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư công. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản còn phức tạp, kéo dài; quy hoạch khai thác, sử dụng đất chưa thực sự hợp lý, thiếu tính dự báo; cùng với đó là chi phí vận chuyển tăng cao do khoảng cách từ mỏ vật liệu đến công trình lớn, hạ tầng logistics chưa đồng bộ.

Cùng với đó, năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu còn hạn chế. Việc lập kế hoạch chưa sát thực tế, phối hợp chưa chặt chẽ, dẫn đến chậm tiến độ. Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức, chuyển giao chủ đầu tư, thay đổi mô hình quản lý cũng ảnh hưởng đến triển khai dự án.

Tại cuộc họp về giải ngân đầu tư công, nhiều địa phương và bộ, ngành đã tham gia trao đổi, tập trung vào tiến độ, vướng mắc và kiến nghị chính sách. Các địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Gia Lai, Phú Thọ, Cao Bằng, Lâm Đồng và Đắk Lắk...; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... trao đổi, thảo luận chủ yếu xoay quanh khó khăn và đề xuất hoàn thiện chính sách để thúc đẩy giải ngân./.

Ánh Tuyết
Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền "đứng ngoài" nền kinh tế

Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Infographics: Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Infographics: 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 3,19 tỷ USD

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Linh hoạt điều hành, giữ nhịp giá trong biến động

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng từ giá năng lượng và biến động quốc tế, công tác điều hành giá quý I/2026 đã đạt kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với dự báo lạm phát trong kịch bản cao có thể lên tới 5,5%, yêu cầu đặt ra là tiếp tục điều hành linh hoạt, kiểm soát chặt mặt bằng giá và siết kỷ cương thị trường trong những tháng còn lại của năm.
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024

(TBTCO) - Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết ghi nhận những kết quả tích cực trong điều hành kinh tế vĩ mô, công bố các số liệu chốt về thu, chi, bội chi ngân sách, đồng thời nêu rõ các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính trong thời gian tới.
Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp đoàn công tác của Tổng công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc (K-Sure), do ông Jang Youngjin - Chủ tịch Hội đồng quản trị K-Sure làm trưởng đoàn; và tiếp lãnh đạo Ngân hàng JP Morgan.
Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam theo thang điểm của Tổ chức S&P và Fitch chỉ còn cách định mức “Đầu tư” 1 bậc; theo thang điểm của Tổ chức Moody’s cách định mức “Đầu tư” 2 bậc, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu đạt định mức “Đầu tư” đề ra tại Đề án.
Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

(TBTCO) - Trong bối cảnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 chính thức có hiệu lực từ năm ngân sách 2026, việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt trong lĩnh vực quyết toán ngân sách nhà nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Dự thảo Thông tư quy định xét duyệt, kiểm tra và tổng hợp quyết toán NSNN năm được Bộ Tài chính xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định mới, đồng thời tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống.
Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng từ giá năng lượng và biến động thị trường quốc tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu từ nay đến cuối năm tiếp tục kiểm soát chặt mặt bằng giá, bảo đảm cân đối cung - cầu và giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp điều kiện hiện nay

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 1 tỷ đồng là “hài hòa với thời điểm hiện nay". Con số này đã là gấp đôi mức hiện hành và tác động làm giảm thu ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng.
Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng