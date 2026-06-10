Ngày 10/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Giá mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,71% (305 Nhân dân tệ) xuống còn 17.515 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX) giảm 1,11% (4,6 Yên) xuống còn 411 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đạt 101,89 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 225,5 cent Mỹ/kg, giảm 2,1% so với phiên trước.

Thị trường cao su châu Á hôm nay giao dịch với sắc đỏ trên hầu hết các sàn lớn. Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) giảm 4,9 Yên, tương đương 1,14%, xuống còn 424,7 yên/kg (khoảng 2,65 USD/kg).

Trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 mất 340 Nhân dân tệ, tương đương 1,9% xuống 17.565 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.588 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, loại cao su tổng hợp được giao dịch sôi động nhất cũng giảm 170 Nhân dân tệ, tương đương 1,21%, xuống còn 13.850 Nhân dân tệ/tấn.

Áp lực giảm giá đến từ triển vọng nguồn cung dồi dào hơn. Theo số liệu từ SHFE, lượng cao su tồn kho tại các kho được sàn này giám sát đã tăng 1% so với tuần trước.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp cao su lớn chưa điều chỉnh giá thu mua so với ngày trước đó. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hôm nay vẫn duy trì trạng thái ổn định trong bối cảnh giá cao su thế giới đồng loạt giảm. Các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi diễn biến cung - cầu và xu hướng giá tại các thị trường xuất khẩu chủ lực để điều chỉnh chính sách thu mua phù hợp./.