Thị trường

Ngày 10/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

06:23 | 10/06/2026
Giá cao su kỳ hạn trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (10/6) đồng loạt giảm khi thị trường dự báo nguồn cung cao su tự nhiên và cao su tổng hợp sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
aa
Ngày 10/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm
Giá mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,71% (305 Nhân dân tệ) xuống còn 17.515 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX) giảm 1,11% (4,6 Yên) xuống còn 411 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đạt 101,89 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 225,5 cent Mỹ/kg, giảm 2,1% so với phiên trước.

Thị trường cao su châu Á hôm nay giao dịch với sắc đỏ trên hầu hết các sàn lớn. Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) giảm 4,9 Yên, tương đương 1,14%, xuống còn 424,7 yên/kg (khoảng 2,65 USD/kg).

Trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 mất 340 Nhân dân tệ, tương đương 1,9% xuống 17.565 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.588 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, loại cao su tổng hợp được giao dịch sôi động nhất cũng giảm 170 Nhân dân tệ, tương đương 1,21%, xuống còn 13.850 Nhân dân tệ/tấn.

Áp lực giảm giá đến từ triển vọng nguồn cung dồi dào hơn. Theo số liệu từ SHFE, lượng cao su tồn kho tại các kho được sàn này giám sát đã tăng 1% so với tuần trước.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp cao su lớn chưa điều chỉnh giá thu mua so với ngày trước đó. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hôm nay vẫn duy trì trạng thái ổn định trong bối cảnh giá cao su thế giới đồng loạt giảm. Các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi diễn biến cung - cầu và xu hướng giá tại các thị trường xuất khẩu chủ lực để điều chỉnh chính sách thu mua phù hợp./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 9/6: Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á biến động không đồng nhất

Ngày 9/6: Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á biến động không đồng nhất

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Dành cho bạn

28 doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu tại Hàn Quốc

28 doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu tại Hàn Quốc

Hải quan tăng kiểm soát, phối hợp liên ngành để ngăn chặn đường nhập lậu

Hải quan tăng kiểm soát, phối hợp liên ngành để ngăn chặn đường nhập lậu

Tiếp tục tinh giản biên chế 5 - 10% trong giai đoạn 2027 - 2031

Tiếp tục tinh giản biên chế 5 - 10% trong giai đoạn 2027 - 2031

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Việt Nam và Timor-Leste hướng mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào năm 2027

Việt Nam và Timor-Leste hướng mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào năm 2027

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

Đọc thêm

Bộ Công thương siết chặt tiêu chí "Made in Vietnam", tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ

Bộ Công thương siết chặt tiêu chí "Made in Vietnam", tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ

(TBTCO) - Trong bối cảnh hàng Việt ngày càng khẳng định chất lượng và vị thế trên thị trường nội địa, tình trạng lợi dụng nhãn mác xuất xứ để gian lận thương mại cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
Ngày 9/6: Giá cà phê tiếp tục chịu sức ép, hồ tiêu neo cao

Ngày 9/6: Giá cà phê tiếp tục chịu sức ép, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê hôm nay (9/6) dao động trong khoảng 84.500 - 85.300 đồng/kg. Dù mức điều chỉnh không lớn, đây vẫn là vùng giá thấp nhất được ghi nhận trong nhiều tháng trở lại đây. Trong khi đó, giá tiêu trong nước duy trì ổn định.
Ngày 9/6: Giá gạo trong nước giữ nhịp ổn định

Ngày 9/6: Giá gạo trong nước giữ nhịp ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (9/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giữ nhịp ổn định. Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc cho biết, Chỉ số Giá gạo toàn cầu đạt 104,8 điểm trong tháng 5, tăng 2,7% so với tháng trước, chủ yếu do được thúc đẩy bởi giá gạo tại Việt Nam và Thái Lan lên mức cao nhất trong nhiều tháng.
Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 chiều 8/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa các đô thị là yếu tố then chốt để xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.
Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Tiêu dùng nội địa tăng mạnh, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

(TBTCO) - Con số tăng trưởng 11,2% của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy, tiêu dùng trong nước tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Đà tăng này cho thấy sức mua của người dân cải thiện và phản ánh sự phục hồi của các lĩnh vực, góp phần tạo thêm đơn hàng, việc làm và thu nhập cho người lao động.
Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/6) đồng loạt giảm sâu. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 600.000 nghìn/lượng, giá bạc quốc tế cũng giảm mất gần 10% chỉ trong một tuần, rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.
Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (8/6) tiếp tục xu hướng giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc vẫn giữ ổn định.
Ngày 8/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 8/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (8/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động. Mặt bằng giá tiếp tục duy trì ổn định, hoạt động mua bán tại nhiều địa phương vẫn diễn ra khá chậm do nguồn cung vụ Hè Thu mới ra thị trường chưa nhiều và nhu cầu thu mua chưa thực sự sôi động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp dệt may trước vòng xoáy thuế quan

Doanh nghiệp dệt may trước vòng xoáy thuế quan

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đã quy tập được hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đã quy tập được hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ

Ngày 10/6: Giá heo hơi giảm cục bộ tại một số tỉnh

Ngày 10/6: Giá heo hơi giảm cục bộ tại một số tỉnh

500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 10/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Ngày 10/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Ngày 10/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều giảm, trong nước ít biến động

Ngày 10/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều giảm, trong nước ít biến động

Hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tuần đầu tháng 6

Hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tuần đầu tháng 6

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Ngày 9/6: Giá bạc trong nước và thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 9/6: Giá bạc trong nước và thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định