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Chứng khoán ngày 28/7: Lực cầu bắt đáy trở lại, VN-Index đảo chiều tăng điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
18:42 | 28/07/2026
Sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh, lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều 28/7 đã giúp VN-Index đảo chiều, tăng hơn 11 điểm. Dù thanh khoản chưa thực sự bứt phá và chỉ số vẫn chưa chinh phục ngưỡng 1.700 điểm, song diễn biến phiên hôm nay cho thấy áp lực bán đang dần suy giảm, tạo cơ sở để thị trường tìm điểm cân bằng trong ngắn hạn.
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VN-Index tăng hơn 11 điểm

Thị trường đã phục hồi khá tốt trong phiên hôm nay với lực cầu cải thiện, áp lực cung giảm mạnh. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá đầu phiên về 1.650 điểm và phục hồi tích cực.

Kết phiên, VN-Index tăng 11,61 điểm (0,70%) lên mức 1.680,62 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm.

Chứng khoán ngày 28/7: Lực cầu bắt đáy trở lại, VN-Index đảo chiều tăng điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28/7.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 195 mã tăng giá, 53 mã giữ giá tham chiếu và 128 mã giảm giá.

VN-Index có phiên giao dịch khởi sắc khi có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Sắc xanh của thị trường được thể hiện rõ qua đà tăng của một số cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán, thép, phân bón và bán lẻ. Ngược lại, sắc đỏ vẫn còn “nhen nhóm” ở một số nhóm ngành, trong đó, công nghệ viễn thông, bảo hiểm và hàng không là những nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 có cũng phiên phục hồi tích cực khi tăng 17,85 điểm, lên mức 1.824,35 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 21 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Mặc dù sắc xanh lan tỏa thị trường, song thanh khoản khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn (5,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 805 triệu cổ phiếu (tăng 26,53%), tương đương giá trị đạt 19.197 tỷ đồng, tăng 31,35% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,1 điểm, lên mức 269,45 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,52 điểm, về mức 125,74 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “góp một tay” vào đà tăng trong phiên khớp lệnh của thị trường chung, nhưng tiếp diễn chuỗi bán ròng tại thời điểm kết phiên với giá trị đạt -1.978 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh giao dịch thỏa thuận bán VHM. Trong đó, VHM (-2.946 tỷ đồng), VPB (-56 tỷ đồng), NVL (-48 tỷ đồng) trong top mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (+241 tỷ đồng), PNJ (+173 tỷ đồng) và VNM (+130 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ gần 1 tỷ đồng.

Kỳ vọng thị trường dần tạo đáy ngắn hạn

Sau nhịp giảm mạnh đầu phiên, thị trường đã có màn đảo chiều tích cực nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh trong phiên chiều. VN-Index có thời điểm lùi về vùng thấp nhất trong hơn 3 tháng khi tâm lý thận trọng từ phiên giảm sâu trước đó tiếp tục bao trùm thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền nhanh chóng nhập cuộc, giúp nhiều nhóm cổ phiếu thu hẹp đà giảm, thậm chí đảo chiều tăng giá.

Nổi bật là nhóm chứng khoán với VCIVND đồng loạt tăng kịch trần. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, MBB và VNM cũng trở thành những mã đóng góp tích cực nhất cho đà tăng của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán, trong đó PNJ không giữ được đà hồi phục và đảo chiều giảm trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
VN-Index phục hồi khá tốt trong phiên hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trên kênh khớp lệnh, cho thấy tâm lý nhà đầu tư có dấu hiệu cải thiện sau giai đoạn bán mạnh. Tuy nhiên, do phát sinh giao dịch thỏa thuận lớn tại cổ phiếu VHM, khối ngoại vẫn ghi nhận bán ròng gần 1.978 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Sau 4 tuần điều chỉnh liên tiếp, VN-Index đã giảm từ vùng 1.900 điểm xuống quanh 1.650 điểm, tương ứng vùng đáy được thiết lập vào cuối năm 2025 và tháng 4/2026. Theo các công ty chứng khoán, việc chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ này cùng với sự suy giảm của áp lực bán đang tạo điều kiện để thị trường từng bước tìm điểm cân bằng và hình thành vùng đáy ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, vùng 1.700 điểm tiếp tục là ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu vượt thành công mốc này, xu hướng hồi phục của VN-Index sẽ được củng cố rõ nét hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng, thị trường nhiều khả năng sẽ diễn biến theo xu hướng phục hồi luân phiên giữa các nhóm ngành, khi dòng tiền tiếp tục tìm đến những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và đã giảm về vùng định giá hấp dẫn.

Ở góc nhìn trung và dài hạn, triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn được đánh giá tích cực. Cùng với kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút thêm dòng vốn sau khi được nâng hạng, mặt bằng định giá của nhiều doanh nghiệp chất lượng đã giảm đáng kể sau nhịp điều chỉnh vừa qua, với định giá thấp hơn mức trung bình lịch sử. Đây được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ cho triển vọng phục hồi của thị trường trong các tháng cuối năm./.

Mai Tấn
Từ khóa:
thị trường chứng khoán VN Index đảo chiều lực cầu bắt đáy khối ngoại mua ròng vùng đáy ngắn hạn

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