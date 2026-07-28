Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 100 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 20 - 24/7 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường sơ cấp ghi nhận sự cải thiện rõ rệt so với tuần liền trước.

Trong tuần, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng, thu hút lượng đăng ký đạt 16.393,8 tỷ đồng. Kết quả, tổng giá trị trúng thầu đạt 6.123,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 47,1%, tăng mạnh so với mức 23,4% của tuần trước. Đây cũng là khối lượng huy động cao nhất trong 4 tuần gần đây, cho thấy nhu cầu trên thị trường sơ cấp đã cải thiện trong bối cảnh mặt bằng lợi suất phát hành duy trì ổn định.

Xét theo từng kỳ hạn, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thành công 3.000 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu 75%, với lợi suất giữ nguyên ở mức 4,18%/năm.

Kỳ hạn 10 năm huy động được 3.023,8 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 43,2%, tại mức lợi suất 4,35%/năm.

Kỳ hạn 30 năm chỉ huy động được 100 tỷ đồng trên 500 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,59%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 3 năm và 15 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động được 194.564,8 tỷ đồng thông qua phát hành TPCP, tương đương 38,9% kế hoạch huy động cả năm 2026.

Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục tổ chức đấu thầu 13.000 tỷ đồng TPCP, bao gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPCP đạt 82,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với tuần liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch theo phương thức outright đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2%, trong khi giao dịch repo giảm 2,6%, còn 25,1 nghìn tỷ đồng. Theo các chuyên gia, diễn biến này cho thấy, hoạt động mua bán và cơ cấu lại danh mục đầu tư diễn ra sôi động hơn, thay vì nhu cầu vay vốn có tài sản bảo đảm.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp tiếp tục phân hóa theo từng kỳ hạn. Nhóm kỳ hạn ngắn ghi nhận xu hướng tăng khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm tăng 7 điểm cơ bản, lên 3,61%/năm; kỳ hạn 2 năm tăng 6 điểm cơ bản, lên 3,72%/năm và kỳ hạn 3 năm tăng 5 điểm cơ bản, lên 3,77%/năm.

Ngược lại, lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 3 điểm cơ bản, xuống 4,31%/năm; kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản, xuống 4,52%/năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 7 năm và 15 năm lần lượt giữ nguyên ở mức 4,41%/năm và 4,73%/năm.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng 100,4 tỷ đồng trên thị trường TPCP, đánh dấu tuần mua ròng thứ hai liên tiếp, sau mức mua ròng 104,9 tỷ đồng của tuần trước.

Các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, trong ngắn hạn, lợi suất TPCP nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm. Nguyên nhân là kết quả đấu thầu cho thấy nhu cầu đặt mua vẫn ở mức cao, trong khi mức bù lợi suất chưa đủ hấp dẫn để hấp thụ hết nguồn cung phát hành. Bên cạnh đó, thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt và lợi suất trên thị trường thứ cấp chưa xuất hiện xu hướng tăng mạnh, qua đó góp phần giảm áp lực đối với lợi suất trên thị trường sơ cấp./.