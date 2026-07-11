Tài chính

Ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS)

Hà Phương

Hà Phương

07:54 | 11/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) tại Quyết định số 1852/QĐ-BTC ngày 10/7/2026. Hệ thống VDBAS được xây dựng trong năm 2026 - 2027 và dự kiến chính thức vận hành năm 2027.
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Mô hình kiến trúc số tổng thể cho Kho bạc Nhà nước

Mục đích xây dựng Kiến trúc VDBAS để khái quát mô hình kiến trúc số tổng thể cho Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong đó xác định những thành phần dùng chung, cơ bản nhất, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo đảm kết nối, chia sẻ, dùng chung tài chuyên, dữ liệu, tránh trùng lặp.

hoạt động nghiệp vụ của cán bộ công chức viên chức kho bạc nhà nước khu vực I Ảnh Đức Thanh
Kiến trúc VDBAS là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ của công chức Kho bạc Nhà nước khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, thúc đẩy cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, chiến lược phát triển ngành Tài chính, nâng cao hiệu quả phục vụ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Kho bạc số trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế; tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong triển khai Kho bạc số.

Đây cũng sẽ là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của KBNN, tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai KBNN số.

Kiến trúc VDBAS được áp dụng trong hệ thống KBNN và là cơ sở tham khảo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tương tác, kết nối với hệ thống VDBAS.

Các nguyên tắc cốt lõi

Kiến trúc VDBAS tuân thủ nguyên tắc cốt lõi, chuyển dịch từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”, gồm các nguyên tắc sau:

Một là, quản trị dựa trên kết quả;

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu;

Ba là, vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First);

Bốn là, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên nền tảng số;

Năm là, lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất;

Sáu là, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt;

Bảy là, thúc đẩy phát triển chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo;

Tám là, các nguyên tắc triển khai cơ bản về vận hành, thiết kế, nguồn lực và đầu tư.

Chi tiết Quy định về Kiến trúc VDBAS kèm theo Quyết định số 1852/QĐ-BTC ngày 10/7/2026 tại đây.

Quyết định số 1852/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2026 và thay thế Quyết định số 114/QĐ-BTC ngày 22/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS).
Hà Phương
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Hệ thống thông tin ngân sách VDBAS Kiến trúc VDBAS kho bạc nhà nước kho bạc số Quyết định số 1852/QĐ-BTC

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