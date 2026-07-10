Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản) Ohmura Hideaki: Thúc đẩy chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo

Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Thống đốc Ohmura Hideaki mở ra nhiều kỳ vọng mới trong việc thu hút dòng vốn chất lượng cao của Nhật Bản, đồng thời kết nối sâu sắc mạng lưới startup đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Chào mừng Thống đốc Ohmura Hideaki cùng phái đoàn sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu đời, gắn bó mật thiết giữa tỉnh Aichi với Chính phủ và các địa phương của Việt Nam. Là “trung tâm” sản xuất hàng đầu thế giới của Tập đoàn Toyota và ngành công nghiệp ô tô, dòng vốn từ các doanh nghiệp tỉnh Aichi đầu tư vào Việt Nam đã đóng góp vô cùng quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục đặt nền móng đưa mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại lên một tầm cao mới.

Bày tỏ niềm vui mừng khi được làm việc tại Bộ Tài chính, Thống đốc Ohmura Hideaki chia sẻ, mối quan hệ giữa tỉnh Aichi và Việt Nam đã duy trì bền chặt suốt 10 năm qua kể từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị năm 2016. Hiện nay, dòng chảy giao lưu kinh tế - xã hội giữa hai bên vô cùng sôi động với 17 chuyến bay thẳng mỗi tuần nối sân bay quốc tế Chubu đến Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tỉnh Aichi hiện là nơi có cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc lớn nhất tại Nhật Bản với khoảng 71.000 người.

Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản) Ohmura Hideaki phát biểu. Ảnh: Đức Minh

“Thông qua bộ phận hỗ trợ 'Aichi Support Desk' thành lập từ năm 2009 tại Cục Đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp của tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh làn sóng đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện và chặt chẽ này trong tương lai” - Thống đốc khẳng định.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã chia sẻ về các mục tiêu vĩ mô được lãnh đạo Chính phủ hai nước thống nhất, hướng tới đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 600 tỷ USD và thu hút dòng vốn FDI từ Nhật Bản đạt 50 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Thực hiện định hướng tại Nghị quyết 50/NQ-TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp Aichi sở hữu thế mạnh về công nghiệp ô tô, hàng không và chế tạo sẽ tăng cường kết nối, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản.

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định: “Về phía Bộ Tài chính, chúng tôi cam kết vận hành hiệu quả các cơ chế hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Nếu doanh nghiệp Aichi gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và Cục Đầu tư nước ngoài, xin hãy liên hệ trực tiếp. Chúng tôi sẽ chỉ đạo giải quyết nhanh chóng nhất”.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong xu hướng hợp tác tương lai là việc kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thống đốc Ohmura Hideaki đã giới thiệu dự án trọng điểm “Station AI” - trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp lớn nhất Nhật Bản tại Aichi, quy tụ 700 startup và 400 doanh nghiệp đối tác hàng đầu (bao gồm cả Toyota). Nhận thấy Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực kỹ sư công nghệ tài năng dồi dào, Thống đốc bày tỏ mong muốn “Station AI” sẽ hợp tác sâu rộng với các trường đại học uy tín như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh nhằm đào tạo nhân lực và thúc đẩy mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đồng tình với đề xuất này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57/NQ-TW về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời có Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) hoạt động tích cực. Do đó, ý tưởng liên kết mạng lưới startup giữa “Station AI” với NIC và các trường đại học của Việt Nam là vô cùng tuyệt vời.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Thống đốc Ohmura Hideaki trao quà lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Nhân dịp này, Thống đốc Ohmura Hideaki cũng gửi lời mời trân trọng tới Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tham dự Hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) lần thứ 60, sẽ được tổ chức tại tỉnh Aichi vào tháng 5/2027 - sự kiện quy tụ các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương từ hơn 70 quốc gia. Đồng thời, Thống đốc gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự mong đợi đón tiếp đoàn thể thao Việt Nam với hơn 450 thành viên tham dự Đại hội Thể thao Châu Á (Asian Games) do tỉnh Aichi đăng cai vào tháng 9 và tháng 10 năm 2026./.