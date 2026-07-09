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Bộ Tài chính Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác về quản lý nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ quốc tế

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
09:35 | 09/07/2026
(TBTCO) - Trong hai ngày 6 - 7/7/2026, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại) đã có chuyến thăm và làm việc tại Indonesia, nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ quốc tế với Bộ Tài chính Indonesia.
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Học hỏi mô hình quản lý nợ hiệu quả nhất khu vực

Tại các buổi làm việc, phía Indonesia - đại diện là Bộ Tài chính Indonesia (Tổng cục Tài chính Ngân sách và Quản lý rủi ro - DJPPR) đã giới thiệu tổng quan về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, cũng như khuôn khổ quản lý nợ công và công tác xây dựng kế hoạch vay, trả nợ hằng năm.

Hai bên đã đi sâu trao đổi về: Khung pháp lý đối với hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế. Cơ chế quản trị rủi ro và hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR); Công tác phối hợp với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và cơ chế giám sát sau phát hành; Kinh nghiệm thực tiễn trong huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Bộ Tài chính Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác về quản lý nợ công và phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế
Ông Hidayat Amir - Giám đốc khối chiến lược tài chính và danh mục đầu tư của DJPPR (thứ 2, bên phải) chia sẻ thông tin về mô hình quản lý nợ công của Indonesia. Ảnh: Hương Thảo

Ông Hidayat Amir - Giám đốc khối chiến lược tài chính và danh mục đầu tư của DJPPR đã chia sẻ chi tiết kinh nghiệm xây dựng và vận hành cơ chế tuyển chọn hai giai đoạn để thành lập “Tổ hợp bảo lãnh phát hành” (Panel), lựa chọn tổ chức quản lý phát hành, tư vấn pháp lý cho từng đợt phát hành trái phiếu. Đây là nguồn tham khảo có giá trị lớn đối với Việt Nam trong việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lựa chọn tổ chức bảo lãnh theo thông lệ quốc tế.

Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đánh giá cao những thành tựu của Indonesia. Với việc duy trì tần suất phát hành thường xuyên, đa dạng hóa đồng tiền và kỳ hạn, Indonesia hiện được cộng đồng tài chính quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có mô hình quản lý nợ công chủ động và hiệu quả nhất Đông Nam Á.

Bộ Tài chính Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác về quản lý nợ công và phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ quốc tế với Bộ Tài chính Indonesia. Ảnh: Hải Linh

Chia sẻ tại hội đàm, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh vai trò cốt lõi của tài chính công trong việc bảo đảm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Một khuôn khổ quản lý nợ an toàn, cẩn trọng sẽ đóng vai trò như “chốt chặn” vững chắc bảo vệ nền kinh tế trước các biến động khó lường từ bên ngoài.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và tiến tới gia nhập nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Để hiện thực hóa khát vọng này, Chính phủ Việt Nam cần đa dạng hóa và đẩy nhanh việc huy động nguồn vốn. Trong đó, phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế là công cụ đặc biệt quan trọng nhằm: Đa dạng hóa nguồn huy động và mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế; Thiết lập đường cong lợi suất chuẩn của Việt Nam trên thị trường toàn cầu; Tạo tiền đề thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác tiếp cận thị trường tài chính quốc tế.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, những kinh nghiệm thực tiễn từ Indonesia sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính Việt Nam rà soát, hoàn thiện cơ chế hành lang pháp lý phù hợp với điều kiện thực tế trong nước.

Bộ Tài chính Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác về quản lý nợ công và phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế
Thành viên hai bên tham dự buổi làm việc chụp hình lưu niệm. Ảnh: Hải Linh

Kết thúc làm việc, hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thông tin, thắt chặt hợp tác kỹ thuật và chuyên môn trong thời gian tới.

Tham vấn góc nhìn chuyên gia từ định chế tài chính quốc tế

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc cùng Ngân hàng Mizuho nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ góc nhìn của đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế.

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Mizuho, ông Ken Lee - Giám đốc điều hành, đánh giá cao tính chủ động của Chính phủ Việt Nam về công tác nghiên cứu, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng quay trở lại thị trường quốc tế.

Bộ Tài chính Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác về quản lý nợ công và phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế
Đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ngân hàng Mizuho. Ảnh: Hương Thảo

Tại buổi làm việc, ông Ken Lee - Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho đánh giá cao sự chủ động của Chính phủ Việt Nam trong công tác nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng trở lại thị trường vốn quốc tế.

Phía Mizuho cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng lộ trình phát hành trái phiếu quốc tế, lựa chọn đồng tiền huy động vốn và phát triển quan hệ nhà đầu tư của Chính phủ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ cùng Bộ Tài chính Việt Nam trong việc tiếp cận với các nhà đầu tư Nhật Bản và đáp ứng những điều kiện cần thiết của thị trường Nhật Bản.

Qua buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam, ông Phạm Tuấn Anh đánh giá cao những chia sẻ và khuyến nghị thực tiễn từ Ngân hàng Mizuho, đồng thời mong muốn phía Ngân hàng Mizuho tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho Chính phủ Việt Nam để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc huy động vốn quốc tế trong thời gian tới.

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều dư địa hợp tác thực chất, góp phần cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực tài chính công.

Đức Minh
Từ khóa:
quản lý nợ công phát hành trái phiếu hợp tác quốc tế tài chính công Đa dạng hóa nguồn vốn mô hình quản lý nợ cục quản lý nợ và kinh tế đối ngoại bộ tài chính indonesia

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