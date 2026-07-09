Thị trường

Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

10:22 | 09/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/7) tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm hơn 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 1,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,15% so với hôm qua.
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Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h30 ngày 9/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.206.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.274.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.265.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.335.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.206.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.274.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.206.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.595.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.826.520 đồng/lượng (mua vào) và 60.639.848 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h30 ngày 9/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h25 ngày 9/7, giá bạc giao ngay ở mức 58,3870 USD/ounce, tăng 0,15% so với hôm qua.

Các chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý hiện vẫn trong giai đoạn tích lũy. Dữ liệu lao động kém tích cực của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giảm bớt áp lực phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ tâm lý đối với vàng và bạc. Tuy nhiên, để hình thành một xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần thêm những yếu tố hỗ trợ như lợi suất trái phiếu hạ nhiệt hoặc đồng USD suy yếu rõ rệt hơn.

Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

Theo nhà phân tích kim loại quý James Hyerczyk, báo cáo việc làm tháng 6 chưa đủ sức làm thay đổi kỳ vọng về chính sách lãi suất khi lạm phát tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Sau phản ứng ban đầu với dữ liệu việc làm, sự chú ý của giới đầu tư đang chuyển sang biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố trong ngày 9/7, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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